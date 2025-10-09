Entrenador de Inglaterra le bajó la 'caña' a su selección, de cara a la Copa del Mundo 2026

El técnico alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, situó este jueves a su equipo en el grupo de "no favoritos" con vistas al Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los ingleses han alcanzado las dos últimas finales de la Eurocopa, perdiendo una con Italia y otra con España; alcanzaron las semifinales del Mundial de Rusia 2018, cayendo contra Croacia; mientras que en Catar 2022 les frenó Francia en cuartos de final, con Harry Kane fallando un penalti que habría enviado el encuentro a la prórroga.

Debido a la falta de éxito en los Mundiales, donde la única final que han jugado en su historia fue la que ganaron en 1966, Tuchel no los pone como uno de los favoritos a levantar la copa en Nueva Jersey el año que viene.

"Seremos no favoritos porque no hemos ganado el Mundial en décadas y vamos a jugar contra equipos que lo han ganado varias veces desde entonces; entonces tenemos que llegar unidos como un equipo o no tendremos ninguna oportunidad", dijo Tuchel antes de medirse en un amistoso a Gales.



Los ingleses se enfrentarán este jueves a Gales y el próximo martes a Letonia, siendo este parte de la fase de clasificación para el Mundial.

El equipo inglés lidera el grupo K, con quince puntos de quince posibles.

"Si nunca has ganado Wimbledon, puede que seas uno de los favoritos, pero no vas a ser el favorito. Puede que estés cerca, en el grupo, pero no vas a ser el favorito. Está Brasil, Argentina, España, Francia... No significa que no tengamos oportunidades y eso lo sabemos muy bien", añadió el alemán.