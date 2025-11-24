Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Apuntan contra Jhon Durán por su actitud; “no hizo nada, no tiene química con sus compañeros”

Apuntan contra Jhon Durán por su actitud; “no hizo nada, no tiene química con sus compañeros”

A pesar de dar una asistencia en la remontada 2-5 del Fenerbahce sobre Rizespor, el colombiano Jhon Durán no convenció a la prensa turca y lo criticaron sin piedad por su rendimiento.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto:
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad