Enzo Fernández, en su llegada como nuevo refuerzo del Manchester City: "no lo dudé un segundo"

"No lo dudé un segundo", señaló el argentino Enzo Fernández sobre el momento en el que el Manchester City le contactó, en su primera entrevista desde que se unió al club en un traspaso que iguala el récord británico, 125 millones de libras (169 millones de dólares).

Enzo Fernández concretó su fichaje por el City procedente del Chelsea el martes, en el último día del mercado de fichajes, llevando el gasto del club del norte de Inglaterra a más de 450 millones de libras (607 millones de dólares), un récord de la Premier League para una sola ventana de traspasos.

El jugador de 25 años se había incorporado al Chelsea desde el Benfica en enero de 2023 por una cifra que entonces fue récord en el fútbol británico, 107 millones de libras (144 millones de dólares).

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Su llegada al Etihad iguala los 125 millones de libras que el Liverpool pagó por el sueco Alexander Isak el año pasado.



Fernández, expulsado en la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial en julio, había sonado como posible fichaje del Real Madrid hace unos meses.

En el City será una pieza clave de su renovado centro del campo junto al inglés Elliot Anderson, que llegó procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras en julio.

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Fernández, que ha firmado un contrato por cinco años, afirmó que "siempre" tuvo la ambición de "estar en un club tan grande como el City", en declaraciones recogidas por el club.

"Para ser sincero, desde el primer día confiaron en mí y me llamaron para decirme que querían que viniera al club, no lo dudé ni un segundo", añadió.

"Es un club que ha ganado mucho en los últimos años. Es un club que está haciendo historia en el fútbol y, para mí, es un reto enorme", continuó.

Enzo Maresca entrena al City tras la marcha de Pep Guardiola y ha dirigido una reconstrucción importante después de las sonadas salidas de Rodri, John Stones y Bernardo Silva.

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Fernández, que ganó el Mundial con Argentina en 2022, dijo que el City está construyendo un equipo "increíble".

Añadió que tiene muchas ganas de volver a trabajar con Maresca, que ya lo había entrenado en el Chelsea.

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"Es un entrenador top, sinceramente", dijo. "Lo tuve en mi anterior club. Fueron momentos increíbles. Aprendí muchísimo con él. Es muy parecido a la gente latina, muy apasionado".

"Así que es un placer trabajar con él. También estoy agradecido porque fue muy importante para traerme aquí. Así que es un enorme placer para mí trabajar a su lado y disfrutarlo", concluyó.