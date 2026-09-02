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Gol Caracol  / Leyenda del Bayern Múnich resaltó la unión alrededor de los problemas de salud de Jamal Musiala

Leyenda del Bayern Múnich resaltó la unión alrededor de los problemas de salud de Jamal Musiala

El Bayern Múnich mantuvo bajo secreto los problemas neurológicos del mediapunta, postura que el exfutbolista aplaude y cataloga como unidad interna.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich
Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich
Fotografía tomada de: AFP

El exinternacional Lothar Matthäus considera que la gestión por parte del Bayern Múnich del caso de Jamal Musiala, que tuvo dos desvanecimientos en el campo en la pretemporada después de los cuales se reveló que padecía problemas neurológicos, como un ejemplo de la cohesión que hay tanto en la cúpula como en el vestuario del club bávaro.

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"El club conocía el problema desde hace siete u ocho meses. Pero no sólo lo sabían el presidente y el médico. Lo sabía todo el equipo y no se filtró nada", dijo Matthäus en el programa Sky 90.

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Sólo después de los dos desvanecimientos, que fueron atribuidos a un cambio en la medicación, el propio Musiala explicó el problema y habló de una disfunción neurológica que hacía que tuviera esporádicamente episodios similares a la epilepsia pero con menor intensidad.

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Gol Caracol

Fue figura del Mundial de 1982, la hepatitis B lo obligó a retirarse y falleció a los 66 años

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