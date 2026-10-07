Equipo 'grande' de Sudamérica tomó drástica decisión: apartó a cinco futbolistas del primer equipo

El Cerro Porteñode Paraguay, uno de los clubes más populares del país, anunció este miércoles que separó del primer plantel a cinco jugadores, entre ellos el defensor argentino Abel Luciatti, en medio de un proceso de "cambios profundos" para hacer frente a una racha de resultados decepcionantes.

"Llegó el momento de cambios profundos en el club, y todo cambio profundo conlleva también términos de ciclo", dijo el presidente de la institución, Blas Reguera, durante una conferencia de prensa este miércoles 7 de octubre.

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Además de Luciatti, que jugaba en el cuadro azulgrana desde 2025, fueron apartados de la primera plantilla los atacantes Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe -quien nació en Argentina y se naturalizó paraguayo-, así como los mediocampistas Robert Piris Da Mota y Cristhian Paredes.

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Blas Reguera indicó que los jugadores tomaron "con mucha caballerosidad" la decisión y que el club trabaja para sus traspasos a través de ventas o préstamos a otras instituciones.



"No tuvieron mucha continuidad", dijo sobre la causa principal que llevó a la directiva a separar a los jugadores.

Cerro Porteño es uno de los clubes grandes de Paraguay. Foto: Getty Imágenes

Asimismo, señaló que esta jornada la directiva conversará de forma individual con los demás futbolistas del plantel para explorar si están "sincronizados" con los intereses del club.

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El presente de Cerro Porteño en el fútbol de Paraguay

Actualmente, el Cerro Porteño marcha en la octava plaza del Torneo Clausura del fútbol paraguayo con 17 puntos en 13 presentaciones, mientras que su eterno rival, el Olimpia, lidera con 26 enteros.