Vea el golazo de Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa, en Champions League; aquí el video

Este miércoles 26 de noviembre, el Sporting de Lisboa se enfrentó al Club Brujas, de Bélgica, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Champions League.

Y, como ha venido siendo costumbre a lo largo de esta temporada, Luis Javier Suárez fue protagonista con una auténtica anotación, que significó el 2-0 parcial frente a los belgas.

A los 31 minutos de partido, el colombiano recibió un balón que lo dejó frente al arco, donde, con tiempo y espacio, solo tuvo que 'picar' la pelota para poner a festejar a su equipo.

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Champions League:

Luis Javier Suárez golazooo🇨🇴🇨🇴⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/Abkavs3asM — All lucho (@Lucho28f) November 26, 2025