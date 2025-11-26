Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa, en Champions League; aquí el video

Vea el golazo de Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa, en Champions League; aquí el video

El futbolista colombiano se reportó en la Liga de Campeones, con un remate que dejó tirado al guardameta del Club Brujas. Vea aquí el video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de nov, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

