Jhon Durán y Fenerbahçe fueron advertidos, antes de nuevo reto en la Europa League

La fase de liguilla de la Europa League continúa este jueves con la quinta jornada, y el Fenerbahçe que tiene en sus filas a Jhon Durán, espera sacar el triunfo contra Ferencváros en el Sukru Saracoglu Stadium. Los 'canarios amarillos' suman siete enteros en lo que va de la competición, mientras que su rival ocupa una de las primeras posiciones en la general. Será un duro reto.

Antes de que ruede el balón para este cotejo, Durán y compañía recibieron un importante aviso; fueron advertidos. El portador del mismo fue el propio entrenador del club amarillo de la ciudad de Estambul, Domenico Tedesco. El DT italiano no quiere pasar 'afugias', apuros, tal como sucedió en los últimos retos del club donde tuvieron que doblegar esfuerzos para terminar imponiéndose a sus rivales.

Jhon Durán en una de las prácticas del Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe

"Tampoco quiero empezar perdiendo 2-0; ya pasó dos veces. No es nuestro estilo. Hemos tenido partidos en los que nos hemos adelantado y hemos mantenido la portería a cero. Ya sea que encajemos dos goles después de ir ganando 4-0 o encajando dos goles cuando vamos 0-0; los grandes equipos deberían encajar menos goles. Si queremos ganar algo, ser líderes de la liga, la defensa es crucial. Viendo los goles que hemos encajado, algunos eran indefendibles. Fue una combinación de circunstancias. Tampoco quiero ir perdiendo 2-0. Si ganamos todos los partidos 6-4, lo acepto", expresó Tedesco en la rueda de prensa previa del juego por Europa League y que replican en el medio 'A Spor'.



A renglón seguido, el timonel del Fenerbahçe entregó un análisis sobre Ferencváros, club que suma 10 puntos y es tercero en la competición de la UEFA.

Publicidad

"El Ferencvaros es un buen equipo, tiene muchos desmarques. Varga (Barnabás) es el mejor jugador en el juego aéreo, lee la situación a la perfección cuando recibe un centro y sabe cómo y cuándo saltar. El 30% de sus goles son de cabeza. Tenemos que defenderlos bien, tenemos que bloquear los centros. En esencia, tenemos que bloquear los centros, tenemos que estar atentos en el área, jugar con toque y estar preparados. Hablamos sobre cómo despejar el balón cuando lo despejamos. Lo hablamos y trabajamos en ello, pero a veces las cosas son diferentes en el campo", precisó Tedesco.



¿A qué hora es Fenerbahçe vs. Ferencváros por la Europa League?

Este compromiso está pactado para este jueves 27 de noviembre y tiene un horario de inicio de las 12:45 de la tarde de Colombia.