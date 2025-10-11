Selección Colombia Sub-20 vs. España, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido del Mundial de Chile

Luego de la victoria 3-1 ante Sudáfrica, la Selección Colombia Sub-20 obtuvo su cupo a los cuartos de final en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile y se enfrentará a España este sábado 11 de octubre, en Talca.

Ubicada en el Grupo C, la selección española debutó en el certamen con una derrota 0-2 ante Marruecos, seguido por un empate a dos anotaciones ante México y una victoria por 1-0 ante Brasil para avanzar a los octavos de final.

Con su paso al cuadro de eliminación directa, como una de las mejores terceras del certamen, España superó por décimo primera ocasión consecutiva la fase de grupos, siendo esta la racha más larga en la historia del torneo. La última ocasión en la que no superó la primera fase fue en la edición de Arabia 1989.

En los octavos de final, España enfrentó a Ucrania y lo superó también por 1-0, consiguiendo así su cupo a los cuartos de final donde enfrentará a Colombia este sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca, siendo este el último partido del torneo en esta sede. La previa y el partido se verán por la pantalla de Caracol Televisión, GolCaraco.com y Ditu.



La Selección Colombia buscará las semifinales frente a España. Foto: FCF.

Previo a este enfrentamiento, los equipos de Colombia y España ya registran un partido en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2003. En aquella ocasión, el equipo europeo obtuvo el triunfo tras el gol, desde el punto penal, de Andrés Iniesta en el minuto 86. Cabe resaltar que, desde aquella ocasión, ninguna de las selecciones volvió a la instancia de las semifinales.

Con su paso a los cuartos de final, Colombia igualó lo hecho en las dos ediciones más recientes del certamen internacional, pero la edición de 2003 cuenta con el mejor resultado al ubicarse en la tercera posición.

El pasado miércoles de octubre, el equipo nacional enfrentó a Sudáfrica por los octavos de final. Colombia presionó alto en los primeros minutos, y sobre los seis, Joel Canchimbo abrió el marcador con un disparo de pierna derecha.

Pese a que los africanos contaron con oportunidades de peligro, nuestros representantes mantuvieron la diferencia y finalizaron la primera mitad con la ventaja. Un penal, al principio el segundo tiempo, fue traducido en el empate de Sudáfrica gracias a Mfundo Vilakazi y nuestro país tuvo que reconducir el camino.

Neiser Villareal consiguió dos a notaciones al minuto 62 y sobre el final del partido (90+6) que decretaron el triunfo nacional por 3-1.