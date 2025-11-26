Síguenos en:
Gol Caracol  / Portugal vs Austria EN VIVO; hora y TV de la final del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Portugal vs Austria EN VIVO; hora y TV de la final del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Este jueves se jugará el partido de la final del Mundial Sub-17 entre Portugal y Austria, que se podrá ver con el sello de Gol Caracol. El estadio Internacional Khalifa albergará este duelo.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Portugal vs Austria
Portugal vs Austria, final Mundial Sub-17 - Fotos:
FIFA

