Kylian Mbappé, una 'máquina de hacer goles; por poco rompe récord en Olympiacos vs. Real Madrid

El 'crack' francés al servicio del Real Madrid se reportó con cuatro tantos este miércoles frente al Olympiacos en juego de la Champions League. ¡Acá los goles de Kylian Mbappé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de nov, 2025
Kylian Mbappé celebra uno de los goles que le marcó al Olympiacos por la Champions League.
AFP

