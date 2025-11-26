Kylian Mbappé, una 'máquina de hacer goles; por poco rompe récord en Olympiacos vs. Real Madrid

Real Madrid visitó este miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. El 'merengue' arribó a tierras griegas con la intención de volver al triunfo, luego del traspiés con Liverpool la fecha anterior. Kylian Mbappé, el encargado de liderar el barco.

Precisamente, el 'crack' francés apareció con su magia anotadora frente a los de El Pireo, al convertir tres goles en la primera parte y darle la vuelta al marcador. El popular 'Kiki' envió el balón al fondo de la red en los minutos 22, 24 y 29, respectivamente. Necesitó seis minutos y 42 segundos para convertir su triplete, y según los expertos en estadísticas, es el segundo 'hat trick' más rápido en toda la competición. Sólo por detrás de Salah contra el Rangers en 2022 (en 6 minutos y 13 segundos).

Kylian Mbappé en acción de juego entre Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League. AFP

En el primer tanto, Mbappé aprovechó su velocidad para definir a la salida del golero local; el segundo, fue un certero cabezazo, y el tercero, con una excelente definición con pierna diestra. Todos estos llegaron en la primera parte y significaron el 1-3 parcial.

Pero para la etapa complementaria, el número '10' de la 'casa blanca' siguió imparable y anotó un tanto más.



Vea acá los goles de Kylian Mbappé hoy en Olympiacos vs. Real Madrid por la Champios League:

