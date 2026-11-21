El intenso empate 2-2 entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali por la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II se vio opacado por una expulsión y una controversia generada por Kevin Londoño.

Y tras lo ocurrido, este sábado el propio futbolista decidió reportarse a través de sus redes sociales, y allí pedir disculpas y aclaras lo sucedido, especialmente por el gesto polémico contra la institución 'escarlata', haciendo la 'B' recordando los cinco años del cuadro vallecaucano en el Torneo de ascenso del fútbol colombiano.

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De entrada, Kevin Londoño ofreció "disculpas a la hinchada del Atlético Bucaramanga, porque soy consciente de que, con mi expulsión en el partido de ayer frente al América de Cali, terminé perjudicando al equipo y dejando a mis compañeros en un momento del partido en el que estábamos volcados al ataque y buscando nuestro objetivo. Sé que mi responsabilidad también está en saber manejar esos momentos y hoy reconozco que me equivoqué", ya que al minuto 90+1 vio la tarjeta roja y ahora se perderá los próximos compromiso.

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Pero luego de eso, se enfocó en referirse a la controversia por su gesto. "De igual manera, quiero ofrecerle disculpas a la institución América de Cali y a su hinchada por lo sucedido durante el partido de ayer. Fue un momento de mucha tensión, en el que entré en un juego de provocaciones buscando desestabilizar mentalmente al rival y terminé haciendo gestos que pudieron generar molestia. Entiendo que el fútbol se vive con pasión, que las rivalidades hacen parte de este deporte y que dentro de la cancha las emociones muchas veces están a flor de piel, pero eso nunca debe hacernos perder de vista el respeto por los demás. Soy consciente de la historia que tiene el América de Cali en nuestro fútbol colombiano, de lo que representa para su gente y del respeto que merecen todas las instituciones que han construido una historia en este deporte. Por eso, quiero expresarles mis disculpas y dejar claro que mi intención nunca ha sido desconocer ni menospreciar esa trayectoria".



Acá el comunicado de Kevin Londoño, tras Bucaramanga 2-2 América:

Soy un hombre y considero que también es de hombres reconocer los errores, dar la cara y asumir las consecuencias de nuestros actos. Hoy lo hago con humildad, sin buscar excusas y entendiendo que siempre hay cosas por mejorar.

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Pero también quiero dejar algo muy claro: mi entrega nunca será negociable. Puede que haya partidos en los que las cosas me salgan mejor que en otros, que tenga buenas actuaciones y otras no tanto, porque somos seres humanos y estamos expuestos a equivocarnos, pero jamás voy a poner en duda mi compromiso con esta camiseta.

Al Atlético Bucaramanga le tengo un cariño enorme. Es un equipo que quiero, una ciudad que siento y respeto, y jamás haría algo con la intención de perjudicarlos. Quienes me conocen y han compartido conmigo saben que siempre intento aportar la mejor energía, disposición y compromiso, sin importar si me toca jugar desde el inicio, entrar desde el banco o apoyar desde donde el equipo me necesite.

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Me duele haber fallado en ese momento, pero asumo mi error y aprendo de él. Seguiré trabajando, entregándolo todo y defendiendo estos colores con el mismo compromiso de siempre.

Porque equivocarse también hace parte del camino, pero reconocerlo y hacerse responsable es lo que nos permite crecer.

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A la hinchada del América de Cali, del Atlético Bucaramanga, a mis compañeros y a toda la familia del Leopardo: mis disculpas y mi respeto siempre.