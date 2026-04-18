Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo con árbitra que estará en el Mundial 2026; Federaciones y Comisiones, involucradas

Escándalo con árbitra que estará en el Mundial 2026; Federaciones y Comisiones, involucradas

A pocos meses de que empiece el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, se presentó un hecho que ha generado la indignación de muchas personas.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad