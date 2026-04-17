Mundial 2026 y los precios por las nubes; FIFA criticó el alza exorbitante para boletos del tren

Los asistentes al Mundial 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar doce veces más por el boleto ida y vuelta.

Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares -frente a unos 12,90 que vale en la actualidad- por un trayecto de unos 58 kilómetros que dura aproximadamente media hora, anunciaron este viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

Ese será el precio para ir y volver del estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final el 19 de julio.

MetLife Stadium sede del Mundial de Clubes AFP

"Siento que es una vergüenza y un bochorno, y que se están aprovechando de los aficionados", dijo a la 'AFP' Guy Dixon, de 42 años y quien vive en Nueva York.



El presidente-director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

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Sin esta tarifa, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey "subvencionarían en un 92 por ciento" los desplazamientos de los asistentes a la mayor cita del fútbol, detalló.

"Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años", dijo Kolluri. "Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga".



- La FIFA critica el aumento del boleto -

En total, se venderán 40.000 billetes de tren de ida y vuelta para cada partido del Mundial 2026, a partir del 13 de mayo.

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La FIFA criticó este viernes al aumento de las tarifas del tren hacia el MetLife Stadium.

"Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes", indicó el organismo rector del fútbol.

Antes ya había dicho que los acuerdos originales con las ciudades sedes del Mundial, que se celebrará también en México y Canadá, "exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos".

En Catar 2022, los aficionados podían usar gratis el lujoso metro de Doha con sus entradas para los días de partido.

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Una renegociación estipuló que el transporte se ofrecería "a precio de costo" en los días de juego, había señalado la FIFA.

"La FIFA no tiene constancia de ningún otro gran evento celebrado anteriormente en el estadio NYNJ (MetLife), incluidos otros grandes eventos deportivos, giras mundiales de conciertos, etc., en el que se exigiera a los organizadores pagar el transporte de los aficionados", indicó.

Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá AFP

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- Ir en auto será más caro -

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseguró al respecto que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA no aportaba recursos para el transporte.

"La FIFA no aportó ni un solo dólar para el transporte de los aficionados del Mundial", escribió en X.

El acuerdo también "eliminó el estacionamiento" en el estadio, con capacidad para 78.000 espectadores, lo que exigió que el servicio de tren transportara cuatro veces más aficionados de lo habitual, según Sherrill.

Ir en auto al estadio será aún más caro. Habrá opciones de estacionamiento limitadas a 225 dólares por plaza fuera del coliseo para aficionados con discapacidades y en un centro comercial adyacente para el resto de los seguidores, según el sitio Just Park.

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Por otra parte, 10.000 personas podrán desplazarse en autobuses fletados por el comité organizador local. Los billetes, que cuestan 80 dólares ida y vuelta, están a la venta desde este viernes.

Tras los reportes sobre el precio de los pasajes de tren publicados por el medio The Athletic, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, escribió el martes en redes sociales que la FIFA debería hacerse cargo de los costos de transporte a las sedes mundialistas.



- Gobernadora de Nueva York también se queja -

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue otra de las que arremetió contra el aumento de precios.

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"Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto en tren me parece tremendamente caro", escribió en X.

Según informan medios locales, se han asignado unos 100 millones de dólares de financiación federal estadounidense a las ciudades anfitrionas para cubrir los costos de las redes de transporte.

La cifra incluye 8,7 millones para Boston y Massachusetts, y 10,4 millones para el área de Nueva York-Nueva Jersey.