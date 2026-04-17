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Gol Caracol  / Mundial 2026 y los precios por las nubes; FIFA criticó el alza exorbitante para boletos del tren

Mundial 2026 y los precios por las nubes; FIFA criticó el alza exorbitante para boletos del tren

Se conoció este viernes que los billetes de ida y vuelta en tren hacia el MetLife Stadium durante el Mundial 2026 costará doce veces más y desde la FIFA mostraron sus disgusto.

Por: AFP
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026.
Foto: AFP

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