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Gol Caracol  / Polémica en el Mundial 2026; ir al estadio en tren costará todo un dineral

Polémica en el Mundial 2026; ir al estadio en tren costará todo un dineral

El billete de ida y vuelta en tren desde Nueva York al estadio MetLife tendrá un aumento significativo. En dicho escenario del Mundial 2026 jugarán selecciones como Brasil, Francia e Inglaterra.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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MetLife Stadium sede del Mundial 2026.
MetLife Stadium sede del Mundial 2026.
AFP

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