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Gol Caracol  / Escándalo con Enzo Fernández, el Chelsea lo castigó por declaraciones que "cruzaron la línea"

Escándalo con Enzo Fernández, el Chelsea lo castigó por declaraciones que "cruzaron la línea"

El argentino aseguró que, pese a tener varios años de contrato con Chelsea, no sabe si seguirá la próxima temporada, palabras que en los 'blues' no gustaron y lo sancionaron.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea.
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea.
AFP

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