Escándalo con Enzo Fernández, el Chelsea lo castigó por declaraciones que "cruzaron la línea"

El Chelsea ha castigado a Enzo Fernández con dos partidos al margen del equipo por "cruzar una línea", debido a los comentarios que ha realizado en los últimos días sobre su futuro deportivo.



¿Por qué Chelsea decidió sancionar a Enzo Fernández?

En varias entrevistas, el jugador argentino, de 25 años, ha asegurado que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que siempre le gustaría Madrid a él y a su familia, ante los rumores sobre el supuesto interés del club 'merengue' en contratarlo.

Enzo Fernández, nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra. Foto: AFP

"Es decepcionante que Enzo hable así. No puedo hablar mal de él, pero ha cruzado una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí. Le tengo mucho respeto, como persona y como jugador", dijo el entrenador de los 'blues', Liam Rosenior, este viernes 3 de abril en la rueda de prensa previa al partido de FA Cup contra el Port Vale.

Y agregó el timonel del cuadro londinense: "En cuanto a la decisión, no es mía o de los directivos. Todos estamos alineados. La puerta no está cerrada para que vuelva, pero es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club y respecto a eso una línea ha sido cruzada".



¿Qué partidos se perderá Enzo Fernández tras la sanción del Chelsea?

Así las cosas, Enzo Fernández no estará en dicha convocatoria ni tampoco la próxima semana contra el Manchester City en Premier League, en un partido fundamental para que el club se clasifique la próxima temporada a la Champions League.



¿Cómo va el Chelsea en la Premier League?

Los 'blues' son sextos en el campeonato inglés con 48 puntos, tras 31 jornadas disputadas en un torneo que es liderado por el Arsenal, que tiene 70 unidades.