Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-1 Medellín

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El fútbol profesional colombiano no se detiene y sigue a buen ritmo con la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026. Este jueves 1 de abril, Boyacá Chicó, América de Cali y Jaguares festejaron en casa y con sus hinchas, mientras que Once Caldas e Independiente Medellín igualaron.
A primera hora, en el estadio La Independencia, Boyacá Chicó superó 1-0 a Deportivo Pereira con un solitario gol de Juan Díaz a los 76 minutos del encuentro. Este resultado le permitió a los ajedrezados salir del penúltimo lugar de la tabla.
En el siguiente turno, América de Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero. El triunfo fue para los 'escarlatas' con goles de Yeison Guzmán de tiro penalti a los 16 minutos y de Josen Escobar al 90+3'. La figura del encuentro fue el arquero Jean Fernandes, quien le atajó un cobro desde los doce pasos a Luciano Pons.
Cuando el sol fue cayendo, Jaguares y Millonarios se dieron cita en el Jaraguay de Montería. Los 'felinos' sorprendieron y ganaron 1-0 con anotación de tiro penalti de Yairo Moreno a los 50 minutos. De esta manera, el 'embajador' completa dos fechas sin triunfar, puesto que la jornada pasada empató 2-2 con Fortaleza.
En el cierre de la jornada sabatina, Once Caldas recibió a Independiente Medellín, en el estadio Palogrande, en Manizales. Todo quedó 1-1 con goles de Mateo Zuleta para el 'blanco blanco' y de Baldomero Perlaza en el conjunto 'poderoso'.
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Fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026
Tolima 4-1 Águilas Doradas
Alianza Valledupar 0-0 Deportivo Pasto
Santa Fe 0-1 Llaneros
Atlético Nacional 0-0 Cúcuta
Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira
América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga
Jaguares 1-0 Millonarios
Once Caldas 1-1 Independiente Medellín
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Viernes 3 de abril
Fortaleza vs. Internacional de Bogotá
6:20 p.m.
Junior Barranquilla vs. Deportivo Cali
8:30 p.m.
|#
|Team
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|14
|10
|1
|3
|+18
|28:10
|31
|2
|Deportivo Pasto
|15
|8
|4
|3
|+4
|21:17
|28
|3
|Tolima
|14
|7
|5
|2
|+11
|22:11
|26
|4
|Once Caldas
|15
|6
|7
|2
|+7
|26:19
|25
|5
|Junior Barranquilla
|14
|8
|1
|5
|+2
|20:18
|25
|6
|América
|14
|7
|3
|4
|+9
|19:10
|24
|7
|Millonarios
|15
|6
|3
|6
|+8
|25:17
|21
|8
|Internacional de Bogotá
|14
|5
|6
|3
|-2
|17:19
|21
|9
|Llaneros
|15
|4
|8
|3
|+2
|16:14
|20
|10
|Bucaramanga
|14
|4
|7
|3
|+5
|17:12
|19
|11
|Deportivo Cali
|14
|5
|4
|5
|+3
|15:12
|19
|12
|Águilas Doradas
|15
|5
|4
|5
|-2
|14:16
|19
|13
|Santa Fe
|14
|4
|6
|4
|-1
|16:17
|18
|14
|Independiente Medellín
|14
|4
|5
|5
|0
|19:19
|17
|15
|Fortaleza
|14
|3
|6
|5
|-6
|16:22
|15
|16
|Jaguares
|15
|4
|2
|9
|-13
|13:26
|14
|17
|Cúcuta
|15
|2
|6
|7
|-8
|19:27
|12
|18
|Alianza Valledupar
|14
|2
|6
|6
|-13
|7:20
|12
|19
|Boyacá Chicó
|14
|3
|2
|9
|-10
|11:21
|11
|20
|Deportivo Pereira
|14
|0
|6
|8
|-14
|12:26
|6