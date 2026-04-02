Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-1 Medellín

El fútbol profesional colombiano no se detiene y sigue a buen ritmo con la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026. Este jueves 1 de abril, Boyacá Chicó, América de Cali y Jaguares festejaron en casa y con sus hinchas, mientras que Once Caldas e Independiente Medellín igualaron.

A primera hora, en el estadio La Independencia, Boyacá Chicó superó 1-0 a Deportivo Pereira con un solitario gol de Juan Díaz a los 76 minutos del encuentro. Este resultado le permitió a los ajedrezados salir del penúltimo lugar de la tabla.

En el siguiente turno, América de Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero. El triunfo fue para los 'escarlatas' con goles de Yeison Guzmán de tiro penalti a los 16 minutos y de Josen Escobar al 90+3'. La figura del encuentro fue el arquero Jean Fernandes, quien le atajó un cobro desde los doce pasos a Luciano Pons.

Cuando el sol fue cayendo, Jaguares y Millonarios se dieron cita en el Jaraguay de Montería. Los 'felinos' sorprendieron y ganaron 1-0 con anotación de tiro penalti de Yairo Moreno a los 50 minutos. De esta manera, el 'embajador' completa dos fechas sin triunfar, puesto que la jornada pasada empató 2-2 con Fortaleza.



En el cierre de la jornada sabatina, Once Caldas recibió a Independiente Medellín, en el estadio Palogrande, en Manizales. Todo quedó 1-1 con goles de Mateo Zuleta para el 'blanco blanco' y de Baldomero Perlaza en el conjunto 'poderoso'.

Publicidad

Fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026

Tolima 4-1 Águilas Doradas

Alianza Valledupar 0-0 Deportivo Pasto

Santa Fe 0-1 Llaneros

Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira

América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga

Jaguares 1-0 Millonarios

Once Caldas 1-1 Independiente Medellín

Publicidad

Viernes 3 de abril

Fortaleza vs. Internacional de Bogotá

6:20 p.m.

Junior Barranquilla vs. Deportivo Cali

8:30 p.m.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026