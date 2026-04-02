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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-1 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-1 Medellín

La fecha 15 del fútbol profesional colombiano continuó este jueves 2 de abril con las victorias de Boyacá Chicó, América de Cali y Jaguares, y el empate entre Once Caldas y Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Once Caldas vs. Medellín.
Once Caldas vs. Medellín.
COLPRENSA.

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