Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gennaro Gattuso y la decisión que tomó tras no clasificar con Italia al Mundial 2026

Gennaro Gattuso y la decisión que tomó tras no clasificar con Italia al Mundial 2026

La Selección Italia perdió en los penaltis contra Bosnia y no clasificó al Mundial 2026, tras esto Gennaro Gatusso generó novedades en las últimas horas. ¡Atentos!

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
Comparta en:
Gennaro Gattuso comunció que no seguirá como técnico de Italia.
Gennaro Gattuso comunció que no seguirá como técnico de Italia.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad