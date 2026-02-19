Síguenos en:
Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner perdió en cuartos de final en Doha y no habrá final contra Carlos Alcaraz

Jannik Sinner perdió en cuartos de final en Doha y no habrá final contra Carlos Alcaraz

El tenista checo Jakub Mensik sorprendió en el Masters 1.000 de Doha y superó en tres sets al italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Doha.
Getty Images.

