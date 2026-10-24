Escándalo de Neymar en Bahía vs. Santos; insultó, empujó a DT y se fue expulsado

Santos y Bahia empataron 1-1 en la Vila Belmiro en el cierre del día, en un partido marcado por la fuerte lluvia y la expulsión del astro Neymar.

La tormenta que cayó convirtió el césped del estadio del Peixe, en el puerto de Santos, en una piscina, dificultando la circulación del balón.

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El Bahia se adaptó mejor y logró adelantarse con un disparo lejano de Luciano Juba en el minuto 39.

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Antes de empezar la segunda parte, el árbitro expulsó a Neymar por taparse la boca mientras se dirigía al jugador visitante Rodrigo Nestor.



"Él sabe lo que me dijo; fue algo muy irrespetuoso hacia mí y hacia la camiseta del Bahía", criticó Nestor.

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"Fui a darle la mano y me lanzó el balón. Después tuve que aguantar un montón de comentarios. Mis padres me educaron muy bien, se lo agradezco mucho; sé de dónde vengo. Nací en Itaquera, me costó mucho llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía", agregó.

Ney se fue con todo a perseguir a Néstor y en medio de esa rencilla también empujó a Rogerio Ceni, DT de Bahía.

Após ser expulso por falar com a mão na boca, Neymar parte pra cima de Rodrigo Nestor e precisa ser contido. #futebol #santos #bahia #brasileirao pic.twitter.com/POR2C9gj6O — ge (@geglobo) October 25, 2026

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NEYMAR EMPURRA ROGÉRIO CENI! 😳🚨



A discussão esquentou durante o confronto, e Neymar acabou empurrando Rogério Ceni em meio à confusão! O lance aconteceu após jogadores reclamarem de uma possível falta de Marcos Victor no camisa 10 do Santos. 👀⚽



*Contém legenda automática.… pic.twitter.com/6WmbaXFqVh — sportv (@sportv) October 25, 2026

Con la expulsión, Neymar no jugará el miércoles ante el líder Palmeiras.

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El Peixe logró salvar un punto gracias a un cabezazo en el minuto 90+3 del defensa Luan Peres, tras un córner.

El empate mantiene al Bahia séptimo con 50 puntos y al Santos octavo con 46 unidades.