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Gol Caracol  / Escándalo de Neymar en Bahía vs. Santos; insultó, empujó a DT y se fue expulsado

Escándalo de Neymar en Bahía vs. Santos; insultó, empujó a DT y se fue expulsado

Neymar tuvo un partido para el olvido con Santos; se tapó la boca, fue expulsado, dio empujones y se marchó bastante molesto. Por fortuna, el 'peixe' rescató el empate contra Bahía.

Por: AFP
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Neymar, figura del Santos.
Neymar, figura del Santos.
Getty Images.

Santos y Bahia empataron 1-1 en la Vila Belmiro en el cierre del día, en un partido marcado por la fuerte lluvia y la expulsión del astro Neymar.

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La tormenta que cayó convirtió el césped del estadio del Peixe, en el puerto de Santos, en una piscina, dificultando la circulación del balón.

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El Bahia se adaptó mejor y logró adelantarse con un disparo lejano de Luciano Juba en el minuto 39.

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Antes de empezar la segunda parte, el árbitro expulsó a Neymar por taparse la boca mientras se dirigía al jugador visitante Rodrigo Nestor.

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"Él sabe lo que me dijo; fue algo muy irrespetuoso hacia mí y hacia la camiseta del Bahía", criticó Nestor.

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"Fui a darle la mano y me lanzó el balón. Después tuve que aguantar un montón de comentarios. Mis padres me educaron muy bien, se lo agradezco mucho; sé de dónde vengo. Nací en Itaquera, me costó mucho llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía", agregó.

Ney se fue con todo a perseguir a Néstor y en medio de esa rencilla también empujó a Rogerio Ceni, DT de Bahía.

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Con la expulsión, Neymar no jugará el miércoles ante el líder Palmeiras.

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El Peixe logró salvar un punto gracias a un cabezazo en el minuto 90+3 del defensa Luan Peres, tras un córner.

El empate mantiene al Bahia séptimo con 50 puntos y al Santos octavo con 46 unidades.

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