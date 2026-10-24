Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-1 Pereira

La jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026 tuvo acción y cerró el telón del sábado 24 de octubre con el empate 1-1 de Once Caldas con Deportivo Pereira.
En la primera parte, el 'blanco blanco' fue protagonista, pero el arquero Yimy Gómez fue figura ahogando el grito de gol con sendas atajadas. El 'matecaña' tuvo espacios al contrataque, sin embargo, ni Anderson Plata ni Marco Pérez finalizaron bien las jugadas.
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Para el segundo tiempo, Pereira se mostró más ofensivo y cuando mejor jugaba recibió el gol del Once Caldas. Al 80', Michael Barrios lanzó un centro al área y Edwin Torres anotó de cabeza
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Cuando todo pintaba para victoria del local, Yuber Quiñones recibió una pelota en la mitad de cancha y sacó un potente zurdazo. La pelota pegó en el poste y se metió en el pórtico de los manizaleños.
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No hubo tiempo para más y todo quedó en 'tablas'. Once Caldas es octavo con 21 puntos y Pereira aparece en la casilla 17° con 14 unidades.
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Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios
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Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
Junior 1-0 Águilas Doradas
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América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo
Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira
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Domingo 25 de octubre
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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá
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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
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Lunes 26 de octubre
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Jaguares vs. Llaneros
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|América de Cali
|15
|+18
|31
|2
|Atlético Nacional
|14
|+16
|29
|3
|Deportivo Cali
|15
|+14
|29
|4
|Millonarios
|16
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|14
|+9
|25
|6
|Santa Fe
|14
|+7
|25
|7
|Independiente Medellín
|14
|+2
|23
|8
|Once Caldas
|16
|+2
|21
|9
|Cúcuta
|15
|-4
|21
|10
|Tolima
|15
|0
|20
|11
|Águilas Doradas
|15
|-1
|19
|12
|Inter de Bogotá
|15
|-3
|17
|13
|Llaneros
|15
|-4
|17
|14
|Junior Barranquilla
|15
|-3
|15
|15
|Alianza Valledupar
|14
|-11
|15
|16
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|17
|Deportivo Pereira
|15
|-8
|14
|18
|Fortaleza
|14
|-6
|11
|19
|Jaguares
|14
|-12
|10
|20
|Deportivo Pasto
|14
|-13
|9
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