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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-1 Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-1 Pereira

Este sábado, en el estadio Palogrande, Once Caldas y Deportivo Pereira empataron por la fecha 16 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Once Caldas vs. Pereira.
Once Caldas vs. Pereira.
colprensa.

La jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026 tuvo acción y cerró el telón del sábado 24 de octubre con el empate 1-1 de Once Caldas con Deportivo Pereira.

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En la primera parte, el 'blanco blanco' fue protagonista, pero el arquero Yimy Gómez fue figura ahogando el grito de gol con sendas atajadas. El 'matecaña' tuvo espacios al contrataque, sin embargo, ni Anderson Plata ni Marco Pérez finalizaron bien las jugadas.

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Para el segundo tiempo, Pereira se mostró más ofensivo y cuando mejor jugaba recibió el gol del Once Caldas. Al 80', Michael Barrios lanzó un centro al área y Edwin Torres anotó de cabeza

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Cuando todo pintaba para victoria del local, Yuber Quiñones recibió una pelota en la mitad de cancha y sacó un potente zurdazo. La pelota pegó en el poste y se metió en el pórtico de los manizaleños.

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No hubo tiempo para más y todo quedó en 'tablas'. Once Caldas es octavo con 21 puntos y Pereira aparece en la casilla 17° con 14 unidades.

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Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios

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Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

Junior 1-0 Águilas Doradas

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América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo

Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira

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Domingo 25 de octubre

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Fortaleza vs. Deportivo Cali

Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

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Lunes 26 de octubre

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Jaguares vs. Llaneros

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS
1América de Cali15+1831
2Atlético Nacional14+1629
3Deportivo Cali15+1429
4Millonarios16+1026
5Bucaramanga14+925
6Santa Fe14+725
7Independiente Medellín14+223
8Once Caldas16+221
9Cúcuta15-421
10Tolima15020
11Águilas Doradas15-119
12Inter de Bogotá15-317
13Llaneros15-417
14Junior Barranquilla15-315
15Alianza Valledupar14-1115
16Boyacá Chicó15-1315
17Deportivo Pereira15-814
18Fortaleza14-611
19Jaguares14-1210
20Deportivo Pasto14-139
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