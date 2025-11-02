Camilo Vargas y la atajada que impacta en México; “es el mejor arquero de Liga MX”

Atlas empató 0-0 con el actual campeón del fútbol mexicano, Toluca, en una noche de sábado en la que el arquero colombiano Camilo Vargas fue clave para que el equipo de Guadalajara lograra sacar un punto. Todo a punta de grandes atajadas.

Pero hubo una en particular que se llevó las miradas de todos no solo en la Liga MX, sino también a nivel internacional y fue cuando le detuvo un remate frente al arco de Nicolás Castro, al minuto 66 del encuentro.

Tras un desborde de Toluca y un centro al área, el '8' del Toluca disparó con el pórtico de frente, pero una reacción felina de Camilo Vargas evitó lo que era un gol para los visitantes. Al final fue 0-0 y los comentarios sobre el guardameta colombiano no faltaron, muchos catalogándolo como "el mejor arquero en México", a pesar de ser extranjero y de que tengan otros grandes goleros como Kevin Mier.

Lo cierto es que el arquero bogotano también se alista para estar en su mejor momento y ser el titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, ya que viene siendo el inicialista en Eliminatorias Sudamericanas y luego de muchos años de ser el segundo por detrás de David Ospina.

Publicidad

Así fue la espectacular atajada de Camilo Vargas en Atlas vs Toluca, en Liga MX: