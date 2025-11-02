Noticia de última hora para jugador de Selección Colombia; el club ya se lo comunicó

El Wolverhampton Wanderers comunicó este domingo el despido de su entrenador, Vitor Pereira, apenas seis semanas después de renovarle.

El Wolves es colista de la Premier League con dos puntos de treinta posibles y aún no conocen el triunfo en liga esta temporada. El despido del portugués se ha producido después de perder 3-0 contra el Fulham este sábado en la décima jornada del campeonato.

Pereira llegó al Wolves en diciembre de 2024 y consiguió salvar con holgura al equipo, lo que provocó que a principios de esta temporada le extendieran el contrato tres temporadas más.

Sin embargo, con el equipo a ocho puntos de la salvación y tras cosechas solo dos empates en diez jornadas, la directiva ha decidido despedir al preparador portugués.

"Los resultados y actuaciones no son aceptables y por lo tanto un cambio en la dirección del equipo era necesaria", justificó el Wolves en un comunicado.

Tras la salvación del curso pasado, el Wolves vendió a sus dos mejores jugadores, Matheus Cunha, al Manchester United, y Rayan Ait-Nouri, al Manchester City, además de que el capitán Nelson Semedo se marchó gratis al acabar su contrato.