Luis Díaz, atento: última decisión con Achraf Hakimi para la Copa África, tras su lesión

El capitán de Marruecos y estrella de la selección, Achraf Hakimi, se ha recuperado de su lesión de tobillo y podrá disputar la Copa África, si bien podría perderse el debut contra Comoras, anunció el entrenador, Walid Regragui.

"El domingo 21 de diciembre, tomaré la decisión, pero ha cumplido con creces su trabajo. Su lesión no era sencilla", declaró Regragui a los periodistas la víspera del partido inaugural del torneo.

"Está listo para arrancar (de titular), pero podría no hacerlo", añadió el seleccionador.

El lateral derecho del París Saint-Germain, elegido mejor jugador africano del año, se lesionó el tobillo izquierdo en un partido contra el Bayern Múnich de Liga de Campeones el pasado 4 de noviembre, tras una dura entrada del colombiano Luis Díaz.



Achraf Hakimi saliendo lesionado tras falta de Luis Díaz - Foto: AFP

"Me siento bien. Estoy siguiendo el programa que me han preparado el equipo médico y el entrenador", declaró Hakimi el sábado.

Marruecos, país anfitrión que aspira a volver a ganar la Copa África por primera vez desde 1976, se medirá a Malí y Zambia en el Grupo A.