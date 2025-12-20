Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz vuelve a dar de qué hablar, previo a la Copa África; todo por lesión de Hakimi

Luis Díaz vuelve a dar de qué hablar, previo a la Copa África; todo por lesión de Hakimi

El torneo de selecciones más importante del continente africano, se juega del 21 de diciembre al 18 de enero, y el nombre de Luis Díaz suena por una dolorosa razón.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
La falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi, en Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League
La falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi, en Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad