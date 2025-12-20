Síguenos en:
Gol Caracol  / Preocupación en la Premier, Ligue 1, Serie A, La Liga y Bundesliga con la Copa África

Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, se jugará una nueva edición de la Copa África y desde las ligas más importantes del mundo hay cierta molestia.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Mohamed Salah, figura de la Selección Egipto, celebra la clasificación al Mundial 2026
Mohamed Salah, figura de la Selección Egipto, celebra la clasificación al Mundial 2026
AFP

