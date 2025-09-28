Escándalo en la Premier League; puñetazo a la cara y no aparecieron ni el árbitro ni el VAR

El partido entre Newcastle y Arsenal terminó en victoria para los visitantes 1-2, resultado que mantiene al conjunto 'gunner' en la pelea por el primer puesto de la Premier League, mientras que Newcastle se pone muy cerca de la zona de descenso. Ambos equipos ofrecieron un duelo intenso, con algunas ocasiones claras y gran disputa en el mediocampo.

Sin embargo, el duelo entre ambos equipos dejó un momento polémico que encendió las redes sociales y a la afición local. En una acción sin disputa de balón, el defensor brasileño Gabriel Magalhães golpeó en la cara al delantero alemán Nick Woltemade, en una jugada que pasó desapercibida para el cuerpo arbitral.

Pese a la clara agresión, el árbitro no detuvo el juego y el VAR tampoco intervino para revisar la acción. La situación fue aún más tensa porque, tras el golpe, Woltemade reaccionó jalándole la pantaloneta a Gabriel, acusándolo de haberlo impactado, pero el partido continuó con normalidad.

La falta de sanción generó molestia en el plantel y la hinchada del Newcastle, que reclamaron con insistencia desde la tribuna. En redes sociales, el video de la jugada se volvió viral, con varias personas criticando la pasividad de la terna que dirigió el juego.



Vea el momento del golpe

Punch in the face off the ball by Gabriel on Woltemade, not looked at by VAR #NUFC pic.twitter.com/2UUkIPvzWI — NUFC Gallowgate 🏆 (@NUFCgallowgate) September 28, 2025