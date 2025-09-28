Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en la Premier League; puñetazo a la cara y no aparecieron ni el árbitro ni el VAR

Escándalo en la Premier League; puñetazo a la cara y no aparecieron ni el árbitro ni el VAR

En el juego entre el Newcastle y el Arsenal por la Premier League, se presentó una jugada que ha dado de qué hablar en las redes sociales. ¡Vea el video de la fuerte acción!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Momento del golpe en el partido entre Newcastle y Arsenal por Premier League
Momento del golpe en el partido entre Newcastle y Arsenal por Premier League
Foto: Sky Sports

Publicidad

Publicidad

Publicidad