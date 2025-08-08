Escándalo en Sevilla; cuatro personas tras las rejas, luego del asalto a la sede del club

La Policía española ha detenido a cuatro personas por el asalto masivo a las instalaciones de la ciudad deportiva del Sevilla FC ocurrida el 10 de mayo tras la llegada del equipo procedente de Vigo, donde sufrió una derrota contra el Celta por 3-2, según informó este viernes.

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del Sevilla regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, después del partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ante cuyas puertas se congregó "una masa importante de aficionados descontentos con la deriva deportiva del equipo sevillista", recuerda la Policía en una nota de prensa.

Cuando llegó el autobús que transportaba a los futbolistas, los ánimos de los aficionados fueron soliviantándose hasta el punto de que llegaron a arrasar con la puerta de entrada y acceder a las instalaciones deportivas, donde provocaron unos cuantiosos daños económicos.

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de LaLiga denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas para identificar y detener a los autores.

Publicidad

🚨 Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC



Los exaltados rompieron la puerta de entrada del recinto y ocasionaros daños económicos. La Policía Nacional continúa con las investigaciones y no descarta nuevas detenciones.



📌 https://t.co/4KhZZ5kcpw pic.twitter.com/cr3wOWXjgI — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 8, 2025

Publicidad

La operación policial ha estado liderada por la Brigada Provincial de Información y ha resultado "laboriosa y muy complicada", según informó la nota, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados.

A pesar de ello, los agentes han identificado a los cuatro detenidos y continúan trabajando en la identificación de más autores, por lo que no se descarta que haya nuevas detenciones.

El Sevilla concluyó la pasada campaña en decimoséptima posición, al borde del descenso a Segunda División. Para la temporada 2025-2026 cuenta al frente del banquillo con el argentino Matías Almeyda, quien ya militó como futbolista en el conjunto español.



Sevilla aún extraña a Rakitic

En Sevilla, los hinchas aún extrañan al croata Ivan Rakitic, exjugador del FC Barcelona y del Sevilla FC, quien anunció hace unos mese que colgaba las botas a los 37 años, tras una última temporada en el Hajduk Split.

"Fútbol: me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego", declaró Rakitic en una carta en Instagram que recorre su carrera.

Publicidad

El internacional croata (106 partidos), que hasta ahora negaba querer retirarse, cierra una extensa carrera de casi 20 años llena de éxitos, entre ellos una Champions League con el Barça en 2015, y dos Europa League con el Sevilla FC (2014, 2023).