Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en Sevilla; cuatro personas tras las rejas, luego del asalto a la sede del club

Escándalo en Sevilla; cuatro personas tras las rejas, luego del asalto a la sede del club

Cuatro personas fueron detenidas tras el asalto a la sede del Sevilla FC, un hecho que dejó al club en el centro de la polémica y es noticia mundial.