Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo tendría nuevo socio en Al Nassr: estrella del Barcelona 'sacude' el mercado

Cristiano Ronaldo tendría nuevo socio en Al Nassr: estrella del Barcelona 'sacude' el mercado

La estrella del Barcelona ya se despidió de sus compañeros, y en Al Nassr lo esperan con los brazos abiertos con un sueldo multimillonario. ¡Ojo al nombre!

Cristiano Ronaldo, máxima figura de Al Nassr, en un partido de la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, máxima figura de Al Nassr, en un partido de la Liga de Arabia Saudita
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:45 a. m.