Para Deportivo Pereira, en cabeza del cuerpo técnico que lidera Alexis Márquez y en el grupo de jugadores profesionales, las últimas semanas en medio de la definición de los ochos clasificados para los cuadrangulares de Liga Betplay II 2026 fueron de incertidumbre, de preocupaciones y demás por las deudas de los directivos con ellos, ante una precaria situación económica y administrativa que atraviesa la institución 'matecaña'.

Sin embargo, en las últimas horas se presentó una noticia que puede cambiar el panorama para el cuadro risaraldense, de cara a la temporada 2027. Y es que en una notaria de la ciudad fueron vistos Álvaro López, el dueño actual del club, y Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara, quien se encontraba con la camiseta de Pereira y que es el representante y mejor amigo del cantante de música urbana Blessd. Así, todo estaría encaminado para que los mencionados personajes se conviertan en nuevos dueños del equipo.

Blessd, nuevo dueño del Pereira AFP

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Aparte de eso, el artista antioqueño, que es un aficionado al fútbol de primer nivel e incluso juega torneos de microfútbol en Medellín, realizó un posteo en su cuenta de Instagram hace minutos, en los que se ve la casaca del equipo del departamento de Risaralda. De inmediato, se han producido comentarios positivos y cargados de ilusión de parte de los aficionados.

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Cabe indicar que no es la primera vez que Blesdd y Dímelo Jara intervienen en la industria del fútbol, ya que hace un tiempo se conoció que habían comprado un importante paquete accionario del equipo español Conquense y también en el Vendsyssel FF, del ascenso del balompié en Dinamarca, en donde incluso tuvieron como entrenador a Néstor Rodríguez, de paso por Unión Magdalena, Cortuluá y Bogotá FC.



De Jaramillo también hay que decir que creó y tiene funcionando una agencia de representación deportiva y que cuenta con representativos en torneos de formación y hasta la Primera A en la Liga de Antioquia.

Medios de Pereira han indicado que el viernes se podría dar el anuncio oficial, en el que se confirme plenamente a los nuevos dueños de uno de los históricos del fútbol profesional colombiano.

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