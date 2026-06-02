Escocia afectada por Billy Gilmour; la grave lesión que lo dejó sin Mundial; acá el tiempo de baja

La pelota aún no rueda en Estados Unidos, México y Canadá, pero son varias las figuras que se perderán la cita orbital por alguna lesión. El más reciente que se sumó a este listado del que nadie quiere pertenecer, el de desafectados, fue Billy Gilmour; una de las estrellas de la Selección Escocia.

El centrocampista, de 24 años, y perteneciente a las filas del Nápoles italiano, generó un cambio de planes en su escuadra para el Mundial 2026, al sufrir un serio problema en su rodilla derecha. Gilmour le dijo adiós a la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, en el duelo preparatorio que los 'tartan army' le ganaron 4-1 a Curazao, en Glasgow, el pasado sábado 30 de mayo.

Al principio parecía una molestia física que no daba para mayor preocupación en el seleccionado entrenado por Steve Clarke, pero los exámenes médicos posteriores determinaron una lesión importante.



¿Qué lesión tuvo Billy Gilmour y cuál es su tiempo de incapacidad?

Billy Gilmour se perderá el Mundial 2026 con Escocia por lesión.

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El comunicado emitido por la Selección Escocia confirmó que el volante sufrió un esguince de rodilla de grado II en su pierna derecha, misma que lo dejará por fuera del Mundial.

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy (sábado) contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación", escribieron desde la Federación Escocesa de Fútbol.

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En el tema de la incapacidad, el tiempo estimado para este tipo de lesión oscila entre cuatro y ocho semanas, por lo que no le alcanza para recuperarse. Gilmour ya abandonó la concentración de Escocia con la rodilla derecha inmovilizada y empezará la recuperación con el Nápoles.

"Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos", esas fueron las palabras de Clarke luego de enterarse de la grave lesión de su jugador.

Tyler Fletcher, el reemplazo de Gilmour

A pesar de no figurar en la lista inicial de reservas de Steve Clarke, Tyler Fletcher, del Manchester United, fue convocado a la selección escocesa para la cita orbital.

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Es hijo del excapitán de Escocia, Darren Fletcher, y esta temporada acumuló pocos minutos con los 'diablos rojos'.

Escocia retorna a una Copa del Mundo luego de 28 años, y se enfrentará en el Grupo C a Haití, Marruecos y Brasil.