España no mostró su mejor versión, pero se impuso 3-1 a República Checa en Liga de Naciones

La Selección España, en su versión más floja desde que ganó el Mundial, doblegó con sufrimiento a la de la República Checa por 3-1 después de haber tenido el partido dominado en la primera parte, tras otro gol de magia de Lamine Yamal y el del capitán Rodri Hernández, y de dormirse en la segunda, cuando los hombres de Santi Denia se crecieron con su tanto.

Es la tercera victoria consecutiva de los de Luis de la Fuente en la Liga de Naciones, y su partido número 41 sin perder, aunque esta vez sin la sensación de superioridad mostrada ante Inglaterra y Croacia a pesar de tener enfrente al colista del grupo.

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Embebidos por el ambiente festivo del Carlos Tartiere, en el regreso de la selección a Oviedo once años después y con el himno nacional al son de las gaitas, los de De la Fuente volvieron a salir como un vendaval ante los checos con un equipo renovado con hasta nueve jugadores distintos respecto a Croacia, pero con la misma actitud de hacer valer la segunda estrella y estirar la racha sin perder hasta los 41 encuentros.

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Con David Raya en la portería, el seleccionador premió con el debut al delantero espanyolista Roberto Fernández y el lateral del Sporting de Lisboa Iván Fresneda, nuevo socio de Lamine Yamal en una defensa experimental en la que también entraron Le Normand y Fran García.



Lamine Yamal con Selección España AFP

Al único que le hizo rotar fue a Lamine Yamal, deseoso de seguir mostrando al mundo su estado de felicidad en su campaña por el Balón de Oro.

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Como si de un ′déjà vu’ se tratara, no había transcurrido un minuto de juego cuando el mago de Rocafonda gozó de la primera oportunidad para reproducir los tantos tempraneros ante los ingleses y croatas.

Esta vez tuvieron que transcurrir seis minutos para que abriera el marcador, con otra delicatessen forjada por el pie izquierdo que llevó a De la Fuente a echarse asombrado las manos a la cabeza.

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Recibió en la esquina del área, hizo un amago para quitarse un defensor y dirigió el balón hacia la escuadra para alumbrar otra maravilla ante la estirada impotente del debutante Antonin Kinsky.

Santi Denia, el técnico español de los checos, dio la alternativa al portero del Tottenham, que puso todo su empeño en resarcirse de la humillación sufrida el pasado mes de marzo cuando le sustituyeron entre lágrimas ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano por dos errores garrafales traducidos en goles.

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Con Pedri y Rodri en la sala de máquinas y Olmo y Baena como dinamizadores, la 'roja' monopolizó la pelota y convirtió el partido en una pesadilla para los de Santi Denia.

La formación titular de la Selección de España frente a República Checa en la Liga de Naciones. Foto: Getty Imágenes

Las aproximaciones no cejaron y en una combinación trepidante entre Pedri y Olmo, este perdonó desde el punto de penalti al tirar demasiado centrado.

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Fue el prólogo del segundo tanto, obra de Rodrigo en el minuto 35 después de otra transición fruto de una recuperación que pilló a los checos descolocados.

En el intento de despejar la pared, Macek el puso el balón en las botas del capitán, que no marcaba desde junio de 2024 ante Georgia en la Eurocopa.

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Los checos, con la losa añadida de las dos derrotas previas, apenas molestaron a David Raya en los primeros 45 minutos.

Tras dejar en la retina su undécimo gol con la 'roja', Lamine Yamal se retiró de escena, al igual que Baena, y De la Fuente hizo rodar a Víctor Muñoz, en la posición del extremo culé, y a Yeremy Pino.

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Pero sin el crack del Barça, la fiesta terminó. Con tres partidos en ocho días y el triunfo amarrado, España levantó el pie y el juego se adentró en una fase anodina de la que se contagió el público y que fue bien vista por los checos.

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Con los de De la Fuente adormilados, los centroeuropeos lanzaron un contragolpe, Hlozek vio a Sláma aparecer por la izquierda y el carrilero cruzó el balón a la red para poner un 2-1 que revolucionó el choque.

El colista del grupo se vino arriba y a punto estuvo de encenderse el piloto rojo cuando un error grave de David Raya permitió a Naderi empujar el balón gol, pero el árbitro griego lo anuló por un bloqueo con agarrón a Le Normand.

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El partido se enfangó más si cabe por la expulsión del capitán Krejci a cinco minutos del final, y España no respiró hasta que en una galopada por la derecha de Víctor Muñoz cuyo rechace recogió Mikel Merino para poner el 3-1 que zanjó un duelo que hizo terrenal a España.

Ficha técnica:

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3 - España: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri (Zubimendi, min. 77), Pedri (Mikel Merino, min. 67), Olmo (Fermín, min. 67); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min. 46), Baena (Yeremy Pino, min. 46) y Roberto Fernández.

1 – República Checa: Kinsky; Sláma, Krejci, Chaloupek, Sacek; Kral (Sadílek, min. 73), Ambros (Naderi, min. 57), Macek (Cerv, min. 57), min. 57), Lingr; Radosta (Bucha, min. 73) y Hlozek.

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Goles: 1-0, min. 6: Lamine Yamal. 2-0, min. 35: Rodri. 2-1, min. 69: Sláma. 3-1, min. 89: Mikel Merino.

Árbitro: Vassilis Fotias (Grecia). Expulsó por doble tarjeta amarilla a checo Krejci (min. 79 y 85). Amonestó al local Fermín (min. 90+3) y a los visitantes Sadílek (min. 82), al seleccionador checo, Santi Denia (min. 85), a Lingr (min. 89), Chaloupek (min. 90) y Kinsky (min. 90).

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Incidencias: Partido de la tercera jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo ante 28.515 espectadores. Antes del saque inicial, los campeones del mundo en 2010 Santi Cazorla y Juan Mata entregaron la Copa del Mundo al capitán Rodri para que la ofreciera a los aficionados.

