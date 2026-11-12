Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras puntos perdidos por América

La Liga BetPlay 2026-II tuvo cambios en su tabla de posiciones, a falta de una fecha para terminar el 'todos contra todos', y el afectado fue el América de Cali, quien pasó del segundo puesto al tercer lugar, por la pérdida de puntos tras el caso de la alineación indebida de Yhormar Hurtado, en el partido contra Internacional de Bogotá, que en la cancha había sido 0-2 a favor de los 'escarlatas', el pasado 26 de julio, en la fecha 1 del campeonato.

Este jueves se dio a conocer el fallo del TAS luego de la demanda que presentó el equipo bogotano, junto a Independiente Santa Fe, aunque los 'cardenales' no contaron con la misma suerte de conseguir la decisión a su favor.

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Así las cosas, América de Cali, quien dependía de sí mismo para conseguir la ventaja deportiva en los cuadrangulares finales, o más conocido como el 'punto invisible', ahora tendrá que ganar y esperar que el Deportivo Cali no lo haga contra el Tolima, para terminar en el segundo lugar del 'todos contra todos'.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras decisión del TAS por Yhormar Hurtado: