Argentina vs. Uruguay, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido preparatorio ya sin Messi

Tras más de dos décadas de tener firme el nombre de Lionel Messi en la camiseta 10', Argentina arranca la búsqueda de un reemplazo para el número más emblemático en el clásico del Río de la Plata que jugará este viernes frente a Uruguay en La Bombonera.

El retiro de Messi del equipo nacional es un impacto tremendo para el actual subcampeón del mundo. La 'albiceleste' conservará en la cúpula al entrenador Lionel Scaloni, cuya renovación por cuatro temporadas se firmó en la previa.

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El seleccionador sabe que será casi imposible encontrar un jugador con características similares a las de la 'Pulga', pero confía en que los nuevos nombres conseguirán reunir entre todos algunas de las virtudes del astro nacido en Rosario hace 39 años.

Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Burkina Faso en duelo de preparación. Foto: AFP

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"No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble. Estamos con gente joven y ahora esto sigue, pero la sensación de tener a él de tu lado es incomparable", dijo Scaloni tras el último partido de Messi con la Albiceleste a principios de octubre.



"La única manera de compensarlo es con un gran equipo, en el que todos aporten su granito de arena. Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, ahora ya no lo tenés. Pero sí tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas, entre todos", remarcó el entrenador.

- Paz y los otros -

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Para que la ausencia del crack del Inter Miami no se haga tan notoria, Scaloni confía en jóvenes que aún están dando sus primeros pasos en la Albiceleste.

En Argentina se pone especial atención en Nicolás Paz, de excelente presente en el Como italiano, pero también en promesas como Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Como celebra gol Nico Paz Champions League AFP

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Inspirado por Cesc Fábregas, su conductor en Como, Nico Paz ha mostrado ser creativo, con panorama de juego, capacidad para anotar y asistir.

El jugador, de 22 años, nacido en Tenerife, España, ha progresado de manera enorme en el club lombardo, con 25 goles y 25 asistencias en 89 partidos bajo la batuta del DT español.

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El prospecto es hijo de Pablo Paz, un defensor argentino que jugó en la selección albiceleste en los años noventa y participó en el Mundial de Francia 1998.

"Nico es más un enganche. Puede jugar también por el costado, pero con otra característica. Franco (Mastantuono) es más eléctrico. Puede ser más extremo, puede jugar atrás del punta. Intentaremos que jueguen juntos en algún momento", evaluó Scaloni.

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- Diezmados -

Al frente de la selección 'celeste y blanca' desde agosto de 2018, Scaloni se encuentra ahora ante la necesidad de realizar varios cambios en el plantel.

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Además de Messi, se produjo el retiro del defensor Nicolás Otamendi, otro referente dentro y fuera del campo.

Y para los últimos amistosos del año, contra el Uruguay del interino Diego Forlán y ante Costa Rica el martes en Córdoba, la nómina está diezmada.

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El defensor y nuevo capitán, Cristian 'Cuti' Romero, y el delantero Lautaro Martínez no están en esta ventana por lesión.

Por su parte, el volante Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, aún debe cumplir varios partidos de sanción por los incidentes en la final del Mundial perdida contra España.

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En este sentido, se prevé que el DT mantenga la base en el mediocampo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios o Valentín Barco.

Diego Forlán, DT interino de la Selección de Uruguay. Foto: AFP

Pero podría haber más variantes en la zaga, para lo cual convocó a los debutantes Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma). También podrían sumar minutos Leo Balerdi (Roma) y Román Vega (Zenit San Petersburgo).

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"Argentina tiene grandes jugadores, hay jugadores jóvenes con mucha calidad (...) Son una potencia y eso hay que destacarlo, y lo serán. Pierden al mejor jugador del mundo y, bueno, intentaremos aprovecharlo nosotros", destacó el defensa uruguayo Ronald Araújo.

Argentina vs. Uruguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido preparatorio:

Día: viernes 13 de noviembre.

viernes 13 de noviembre. Jornada: fecha FIFA.

fecha FIFA. Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

6:00 p.m. (Colombia). Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).

La Bombonera (Buenos Aires). Transmisión por TV: DSports y DGO.

DSports y DGO. ONLINE: www.golcaracol.com