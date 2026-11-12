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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así reaccionó Santa Fe por decisión del TAS de no darle los puntos contra América; caso Hurtado

Así reaccionó Santa Fe por decisión del TAS de no darle los puntos contra América; caso Hurtado

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, con respecto a la decisión final del TAS por la alineación de Yhormar Hurtado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. América, por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. América, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

Una de las polémicas que se generó en la Liga Betplay II 2026 se presentó con el jugador Yhormar Hurtado, del registro del América de Cali, que no podía actuar de manera oficial por haber sido inscrito por tres equipos durante una misma temporada, (Always Ready, de Bolivia; Tolima y con los escarlatas); pero que alcanzó a ser alineado por parte del entrenador David González.

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Y precisamente uno de los equipos que recurrió hasta el TAS para demandar fue Santa Fe, después del 0-0 frente a América, del pasado 22 de agosto, en el estadio El Campín, de Bogotá. Sin embargo, en las últimas horas se negó lo solicitado por los 'cardenales'. Ante esto, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron a Eduardo Méndez, presidente del 'león', quien se mostró cauto.

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"La verdad yo no quiero dar una opinión con respecto a eso, porque no conocemos el fallo, la parte resolutiva es la que conozco. Cada equipo interpuso la queja correspondiente, llevó cada uno su proceso, me imagino que por celeridad el TAS unió las audiencias y la realizó el día de ayer y hoy saca un fallo. Es extraño que por un hecho similar, pero con un tipo diferente, se le den los puntos a Internacional y no a nosotros. Pero hay que esperar", expresó Méndez.

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El dirigente del equipo bogotano siguió y apuntó que "nosotros hicimos la reclamación porque el jugador había participado en tres equipos en un mismo torneo. Se aceptaron los argumentos, pero es raro el fallo. Quiero leerlo, porque no sé cuáles son los argumentos. Es extraño, pero hay que mirarlo, no hay que hacer nada, sino esperar".

Méndez también hizo hincapié en que "al final lo que prima es el reglamento FIFA, parece que no estamos al día en los reglamentos internos. La FIFA ordena y manda, pero los tribunales quieren interpretar y fallan. Eso fue lo que nos llevó a todo esto. Será en una asamblea (de Dimayor) en donde discutamos esto, en pro del buen funcionamiento de un campeonato, que se respeten las normas que reglamentan la competencia".

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El presidente de los santafereños también analizó que en ningún momento se quiso afectar al futbolista de los escarlatas. "El jugador podría ser contratado, pero no ser utilizado, uno corre esos riesgos al contratar".

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Foto: X de América.

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