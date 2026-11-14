Zidane habló claro sobre Kylian Mbappé, antes de Francia vs. Turquía por la Liga de Naciones

El seleccionador francés Zinédine Zidane indicó este sábado que Kylian Mbappé, baja en Italia el jueves (derrota 3-1), está en condiciones de disputar el encuentro contra Turquía, decisivo para la clasificación a los cuartos de la Liga de Naciones, este domingo en Bordeaux.

"Mañana (domingo ) estará con nosotros", declaró el director técnico de la Selección de Francia.

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Tocado en los isquiotibiales el miércoles pasado, en la víspera del desplazamiento a Italia (derrota 3-1), el capitán francés ya había sido baja después del primer partido de la era Zidane en Turquía (1-0), el 25 de septiembre, a causa de una lesión en la rodilla izquierda.

Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento AFP

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De esta forma, Kylian Mbappé se ha perdido los cuatro últimos encuentros de la selección francesa.



La presencia del máximo goleador de la historia de 'les bleus' (107 partidos, 67 goles) "lo cambia todo", añadió Zidane.

"Prefiero tenerlo con nosotros que no tenerlo", continuó el estratega en rueda de prensa.

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Preguntado por su relación con el delantero del Real Madrid, el seleccionador respondió que se desarrolla "perfectamente", desmintiendo las fricciones relatadas por algunos medios.

"No puedo impedir que se diga lo que se dice; son tonterías. Es bastante molesto", prosiguió Zidane.

AFP

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¿Cómo va la Selección de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA?

Segunda del grupo 1 e igualada a puntos con Italia, primera, Francia necesita un empate contra Turquía para lograr su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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¿A qué hora es Francia vs. Turquía por la Liga de Naciones?

Dicho juego por la sexta jornada del certamen de la UEFA se jugará este domingo 15 de noviembre en el Stade Atlantique, ubicado en la ciudad de Bordeaux. La pelota rodará en dicho escenario a las 2:45 de la tarde, en Colombia.

