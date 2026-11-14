Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Zidane habló claro sobre Kylian Mbappé, antes de Francia vs. Turquía por la Liga de Naciones

Zidane habló claro sobre Kylian Mbappé, antes de Francia vs. Turquía por la Liga de Naciones

Este domingo, la Selección de Francia tiene un crucial compromiso frente a Turquía y en la víspera del mismo hubo noticias con respecto a Kylian Mbappé. ¡Acá lo que dijo Zidane!

Por: AFP
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé en un entrenamiento con la Selección de Francia.
Kylian Mbappé en un entrenamiento con la Selección de Francia.
Foto: AFP

El seleccionador francés Zinédine Zidane indicó este sábado que Kylian Mbappé, baja en Italia el jueves (derrota 3-1), está en condiciones de disputar el encuentro contra Turquía, decisivo para la clasificación a los cuartos de la Liga de Naciones, este domingo en Bordeaux.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Mañana (domingo ) estará con nosotros", declaró el director técnico de la Selección de Francia.

Publicidad

Últimas noticias

Noruega se impuso a Gales en la Liga de Naciones.
Gol Caracol

Noruega venció 3-1 a Gales y sigue en la pelea por los cuartos de final en Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo en la Liga de Naciones.
Gol Caracol

España vs. Inglaterra, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo de Liga de Naciones

Tocado en los isquiotibiales el miércoles pasado, en la víspera del desplazamiento a Italia (derrota 3-1), el capitán francés ya había sido baja después del primer partido de la era Zidane en Turquía (1-0), el 25 de septiembre, a causa de una lesión en la rodilla izquierda.

Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
AFP

Publicidad

De esta forma, Kylian Mbappé se ha perdido los cuatro últimos encuentros de la selección francesa.

La presencia del máximo goleador de la historia de 'les bleus' (107 partidos, 67 goles) "lo cambia todo", añadió Zidane.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Prefiero tenerlo con nosotros que no tenerlo", continuó el estratega en rueda de prensa.

Publicidad

Preguntado por su relación con el delantero del Real Madrid, el seleccionador respondió que se desarrolla "perfectamente", desmintiendo las fricciones relatadas por algunos medios.

"No puedo impedir que se diga lo que se dice; son tonterías. Es bastante molesto", prosiguió Zidane.

Francia y Bélgica se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga de las Naciones
AFP

Publicidad

¿Cómo va la Selección de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA?

Segunda del grupo 1 e igualada a puntos con Italia, primera, Francia necesita un empate contra Turquía para lograr su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Publicidad

¿A qué hora es Francia vs. Turquía por la Liga de Naciones?

Dicho juego por la sexta jornada del certamen de la UEFA se jugará este domingo 15 de noviembre en el Stade Atlantique, ubicado en la ciudad de Bordeaux. La pelota rodará en dicho escenario a las 2:45 de la tarde, en Colombia.

Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Zinedine Zidane

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad