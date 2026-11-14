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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugadores del Pereira tomaron nueva decisión para el partido contra América

Jugadores del Pereira tomaron nueva decisión para el partido contra América

Este sábado se dio a conocer que la plantilla profesional no se iba a presentar al juego por falta de pagos, sin embargo, surgió una novedad de último momento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Deportivo Pereira
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Colprensa

Los jugadores del Deportivo Pereira tomaron una nueva decisión de cara al compromiso de este sábado frente al América de Cali, luego de las dificultades económicas que atraviesa la institución y los incumplimientos en sus obligaciones laborales. Los futbolistas acordaron presentarse y disputar el encuentro, tras alcanzar compromisos para garantizar el pago del dinero que les adeuda el club.

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La información fue entregada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), que dio a conocer los acuerdos alcanzados entre los integrantes de la plantilla y los directivos del equipo risaraldense. Dentro de los compromisos establecidos, se encuentra la entrega de cheques con fecha de pago para el próximo martes.

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"El club entregó cheques a los futbolistas con fecha de pago para el próximo martes", informó la asociación, como parte de los acuerdos que permitieron destrabar la situación y que los jugadores cambiaran su postura frente al partido correspondiente a la jornada del campeonato.

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Otro de los compromisos estuvo relacionado directamente con la intervención del presidente de la DIMAYOR, Carlos Zuluaga, quien se comunicó con los integrantes de la plantilla para referirse a los pagos pendientes y asumir un compromiso frente a su cumplimiento.

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"El presidente de La DIMAYOR Carlos Zuluaga se comunicó directamente con los futbolistas y manifestó que el martes se realizarán los pagos pendientes, asumiendo un compromiso de garantía frente a este cumplimiento", señaló ACOLFUTPRO en su comunicación.

Adicionalmente, se estableció un acuerdo económico relacionado con los ingresos que genere el compromiso frente al conjunto escarlata. Según explicó la asociación, los futbolistas recibirán una parte de la recaudación que se obtenga durante el encuentro.

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"Adicionalmente, se firmó un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50 % de la taquilla del partido de hoy contra América de Cali", agregó ACOLFUTPRO sobre las condiciones pactadas para que el compromiso pueda disputarse con normalidad.

Sin embargo, los jugadores esperan que lo acordado se convierta en una realidad y que los pagos se efectúen en las fechas establecidas. La preocupación sigue presente entre los integrantes del plantel, debido a las dificultades que han tenido que afrontar por los incumplimientos económicos.

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"Los jugadores esperan que estos compromisos se cumplan y que una vez más no sea promesas incumplidas porque la situación es insostenible para muchos de ellos", concluyó la asociación.

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