Un '7' único para la historia: Portugal y un homenaje para inmortalizar a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este sábado que el dorsal número 7, que ha llevado Cristiano Ronaldo durante las últimas décadas, tendrá un "diseño gráfico diferente" con el fin de "eternizar" el legado de su excapitán.

A partir del partido de este sábado contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones, el número '7' tendrá una tipografía distinta a la del resto de números, y con un trazo blanco en el centro, a diferencia de la utilizada hasta ahora, según informó la Federación en su página web.

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"Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo", escribió.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: AFP

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Y concluyó: "A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para inmortalizar una historia que nunca se olvidará. ¡Gracias, Cristiano!".



Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció el pasado día 5 su retirada de la Selección de Portugal tras las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus.

En total, disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

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El exdelantero del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, también participó en seis Mundiales y seis Eurocopas, conquistando la de Francia 2016, el primer gran título de la absoluta de Portugal.