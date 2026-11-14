Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Guerra por la final del Mundial 2030; desde España dicen que "no se negocia"

Guerra por la final del Mundial 2030; desde España dicen que "no se negocia"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, defendió que el Mundial 2030 "pertenece al continente europeo". La decisión sobre la sede de la final se tomará en 2028.

Por: AFP
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Hinchada de España en un partido de su selección.
Hinchada de España en un partido de su selección.
AFP

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reiteró este sábado que la final del Mundial 2030 será en España y aseguró que no se plantea "una retirada" de la candidatura si no es así.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El Mundial 2030 está coorganizado por Portugal, España y Marruecos, con al menos tres partidos de la primera fase en Argentina, Uruguay y Paraguay como homenaje al centenario de la competición.

Publicidad

Últimas noticias

Noruega se impuso a Gales en la Liga de Naciones.
Gol Caracol

Noruega venció 3-1 a Gales y sigue en la pelea por los cuartos de final en Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo en la Liga de Naciones.
Gol Caracol

España vs. Inglaterra, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo de Liga de Naciones

España y Marruecos reclaman para sí la final del torneo: los españoles apuestan por el Estadio Bernabéu de Madrid o el Camp Nou de Barcelona, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

Publicidad

"No hay otra hoja de ruta que la final sea en España", dijo Louzán este sábado al margen de un congreso en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid.

"Por lo tanto, yo no me planteo ahora mismo que haya que llevar a cabo una retirada de España porque no está sobre la mesa esa posibilidad de que España no sea la organizadora de la gran final", aseguró.

deportivo-pereira-atletico-nacional-liga-betplay-ii-2026-atanasio-girardot.png
Fútbol Colombiano

Los líos en el fútbol colombiano no paran; Deportivo Pereira entró en cese de actividades

James Rodríguez en duelo contra Once Caldas, por la semifinal de Copa BetPlay.
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 14 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Así son las probabilidades de clasificar a los ocho antes de la fecha 19; Millonarios ahí

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Louzán se refería así a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, candidato de la derecha española a la presidencia del gobierno español en las elecciones generales del 29 de noviembre en España, para las que es favorito.

Publicidad

En una entrevista el 5 de noviembre en el programa televisivo El Chiringuito, Feijóo defendió que la final debe celebrarse en España.

Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí".

Publicidad

"Por qué plantearnos algo que España no tiene ni concebido ni preconcebido ni nada, esa máxima no existe", insistió el presidente de la RFEF.

El trofeo que se le entrega a los campeones de los Mundiales de fútbol
El trofeo que se le entrega a los campeones de los Mundiales de fútbol
AFP

Louzán defendió que el Mundial "pertenece al continente europeo" al que pertenecen España y Portugal, pero este último país no aspira a la final por no contar con estadios adecuados, por lo que ese partido debe ser en España.

Publicidad

La decisión sobre la sede de la final del Mundial se tomará en 2028, "pero esta cuestión no es negociable", reiteró Louzán.

Una delegación de técnicos de la FIFA visitó durante la semana varios estadios españoles que aspiran a albergar partidos de la cita mundialista.

Publicidad

Publicidad

Publicidad