Guerra por la final del Mundial 2030; desde España dicen que "no se negocia"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reiteró este sábado que la final del Mundial 2030 será en España y aseguró que no se plantea "una retirada" de la candidatura si no es así.

El Mundial 2030 está coorganizado por Portugal, España y Marruecos, con al menos tres partidos de la primera fase en Argentina, Uruguay y Paraguay como homenaje al centenario de la competición.

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España y Marruecos reclaman para sí la final del torneo: los españoles apuestan por el Estadio Bernabéu de Madrid o el Camp Nou de Barcelona, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

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"No hay otra hoja de ruta que la final sea en España", dijo Louzán este sábado al margen de un congreso en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid.



"Por lo tanto, yo no me planteo ahora mismo que haya que llevar a cabo una retirada de España porque no está sobre la mesa esa posibilidad de que España no sea la organizadora de la gran final", aseguró.

Louzán se refería así a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, candidato de la derecha española a la presidencia del gobierno español en las elecciones generales del 29 de noviembre en España, para las que es favorito.

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En una entrevista el 5 de noviembre en el programa televisivo El Chiringuito, Feijóo defendió que la final debe celebrarse en España.

Preguntado sobre si en caso de ser presidente del Gobierno abogaría por retirar la candidatura de España para organizar el Mundial de obtener Marruecos la final, Feijóo fue tajante: "Sí. La respuesta es que sí".

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"Por qué plantearnos algo que España no tiene ni concebido ni preconcebido ni nada, esa máxima no existe", insistió el presidente de la RFEF.

El trofeo que se le entrega a los campeones de los Mundiales de fútbol AFP

Louzán defendió que el Mundial "pertenece al continente europeo" al que pertenecen España y Portugal, pero este último país no aspira a la final por no contar con estadios adecuados, por lo que ese partido debe ser en España.

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La decisión sobre la sede de la final del Mundial se tomará en 2028, "pero esta cuestión no es negociable", reiteró Louzán.

Una delegación de técnicos de la FIFA visitó durante la semana varios estadios españoles que aspiran a albergar partidos de la cita mundialista.