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Gol Caracol  / Estados Unidos se vuelve a reportar en el marcador; vea el gol de Sebastián Berhalter vs Turquía

Estados Unidos se vuelve a reportar en el marcador; vea el gol de Sebastián Berhalter vs Turquía

Los anfitriones volvieron a reportarse en el marcador gracias al tanto de Sebastián Berhalter frente a Turquía, por el cierre del grupo D del Mundial 2026. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Gol de Sebastian Berhalter con Estados Unidos
Gol de Sebastian Berhalter con Estados Unidos
AFP

La anfitriona Estados Unidos volvió a montarse al partido, gracias a Sebastian Berhalter que marcó el empate parcial frente a Turquía en el cierre del grupo D.

Todo transcurrió en el minuto 49 de la primera parte, después de varios intentos en el área, la pelota le quedó servida al futbolista de Vancouver Whitecaps, que desde el borde del área no dudó en sacar un furioso remate con pierna derecha, venciendo al arquero turco y desatando la locura entre todos los aficionados en el estadio.

Vea el gol acá:

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