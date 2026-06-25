Estados Unidos se vuelve a reportar en el marcador; vea el gol de Sebastián Berhalter vs Turquía

La anfitriona Estados Unidos volvió a montarse al partido, gracias a Sebastian Berhalter que marcó el empate parcial frente a Turquía en el cierre del grupo D.

Todo transcurrió en el minuto 49 de la primera parte, después de varios intentos en el área, la pelota le quedó servida al futbolista de Vancouver Whitecaps, que desde el borde del área no dudó en sacar un furioso remate con pierna derecha, venciendo al arquero turco y desatando la locura entre todos los aficionados en el estadio.

Vea el gol acá:

LA AGARRÓ DE PRIMERA Y LA DEJÓ EN LAS REDES



GOLAZO de Berhalter que no dudó a la hora de rematar y puso el 2-2 para Estados Unidos ante Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e4VoQKmVvB — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026