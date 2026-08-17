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Gol Caracol  / Recoleta vs. Boca Juniors, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Sudamericana

Recoleta vs. Boca Juniors, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Sudamericana

Boca Juniors, que tiene en sus filas a Álvaro Montero y Sebastián Villa, visita este martes a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Boca Juniors visita a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors visita a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Boca Juniors, que tiene en sus filas a Álvaro Montero y a Sebastián Villa, visitará este martes, con varias bajas sensibles, al paraguayo Recoleta para encarar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que espera sellar su clasificación a la siguiente fase, después imponerse por 3-1 en casa en el compromiso de ida.

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El conjunto 'xeneize' saltará como favorito a la cancha del estadio Defensores del Chaco, en Asunción, que albergará el choque.

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Llegará a la capital paraguaya después del empate 1-1 que logró el sábado contra el Platense por la quinta jornada del torneo Clausura argentino.

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Sin embargo, el equipo que dirige Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena arribará aquejado por varias bajas en su plantilla, entre ellas las del capitán Leandro Paredes, el central Marco Pellegrino y el defensa uruguayo Leandro Lozano, quienes salieron lesionados o con molestias musculares tras el choque de la liga local.

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En reemplazo de Lozano y Pellegrino no se descarta que formen desde el comienzo del partido Dylan Gorosito y Ayrton Costa. No obstante, la principal incógnita pasa por quién ocupará el lugar de Paredes, con Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte como las alternativas que analiza Arruabarrena.

La jornada de vuelta también puede ser una oportunidad para el debut del ecuatoriano Enner Valencia, que llegó al equipo la semana pasada proveniente del Pachuca mexicano para reforzar el tridente de ataque.

Así llega Recoleta

Por su parte, el técnico de Recoleta, Jorge González, reconoció este lunes en un medio argentino que "no será fácil" remontar la serie ante un "gran equipo" como Boca Juniors, pero avisó que sus pupilos confían en lograr la hazaña y hasta practican penales, ante la posibilidad de una definición desde los doce pasos.

Recoleta recibe a Boca Juniors por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Recoleta recibe a Boca Juniors por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

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Recoleta, una de las revelaciones de la Sudamericana, cayó el viernes por 1-2 ante el 2 de Mayo en el torneo Clausura paraguayo, un resultado que lo dejó en quinta posición con 7 puntos.

El ganador de esta llave de octavos de final se cruzará con el vencedor de la serie que disputan São Paulo y Bolívar.

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Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors: hora y dónde ver en VIVO por TV el partido por Copa Sudamericana:

  • Día: martes 18 de agosto.
  • Jornada: partido de vuelta de los octavos de final.
  • Horario: 5:00 p.m. (Colombia)
  • Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)
  • TV: Espn y Disney+ Premium
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