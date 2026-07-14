¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 10?

Nueva lección del esloveno Tadej Pogacar para apuntarse la décima etapa del Tour de Francia, la tercera de esta edición, la 23 en su carrera, en la estación de Le Lioran, en el Macizo Central, donde afianzó su liderato en la general.

El líder del UAE, que busca su quinto Tour de Francia, atacó en el ascenso al Col de Pertus, el penúltimo de la jornada, a unos 32 kilómetros para la meta, y consiguió una renta de 32 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, que fue segundo, de 34 sobre el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, de 38 sobre el español Juan Ayuso y su compañero de equipo danés Mattias Skjelmose.

El también danés Jonas Vingegaard, que protagonizó la mayor parte de la caza a Pogacar, fue séptimo a 44 segundos del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro fue octavo a 1' 31'' de su compañero de equipo.

Pogacar lidera la general con 3' 36'' de renta sobre Vigegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4' 06'', por delante de Ayuso, que está a 4' 22'' del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.



Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4.44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, cayó al puesto séptimo a 5.08 del líder.

Publicidad

Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5' 45'', el francés Lenny Martinez a 6' 34'' y el británico Tom Pidcock, que sufrió una caída en el descenso del Puy Mary, a 11' 49''.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026 Twitter del Netcompany INEOS

Clasificación general del Tour de Francia 2026: etapa 10

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 36h 15' 02''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

12. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 12' 43''

13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 13' 38''

14. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 14' 50''

15. Sean Quinn (EF Education - EasyPost) - a 15' 08''