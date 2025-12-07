Estrella del Real Madrid protagoniza incidente con un hincha; "¿no tienes educación?"

La salida de la Ciudad Deportiva del Real Madrid fue escenario de un incidente que ha generado debate en redes sociales. El protagonista fue el central alemán Antonio Rüdiger, quien vivió un momento de visible molestia al ser interceptado por un niño que buscaba un autógrafo.

Según un video difundido en las redes sociales, el joven aficionado se colocó justo delante del vehículo del futbolista para obligarlo a detenerse. La maniobra, considerada imprudente por el jugador, provocó que Rüdiger frenara en seco y descendiera de su coche visiblemente enfadado. Dirigiéndose directamente al pequeño, le recriminó su actitud con frases contundentes: "¿Tú no tienes educación? ¿Qué haces?". Pese a que los demás hinchas que estaban en la escena le decían: "Ey tranquilo Rudiger, fírmale al niño", el exjugador del Chelsea se mostró visiblemente enojado por la situación.

Lejos de acceder a la petición del autógrafo tras el susto, el defensa alemán decidió dar por terminada la interacción de inmediato. Tras la reprimenda, volvió a subir a su vehículo y cerró la puerta con evidente fastidio, dejando al joven seguidor sin la ansiada firma. El episodio ha dividido opiniones entre quienes critican la reacción del jugador y quienes defienden que la seguridad debe primar sobre el fanatismo.



Vea el video del incidente de Antonio Rudiger con un niño

Antonio Rüdiger se molesta con un chico por ponerse frente al vehículo para que parara a firmarle 😭😩 #realmadrid #valdebebas pic.twitter.com/HwfbhWUPxD — Pablo Motta (@elfanviajero) December 7, 2025