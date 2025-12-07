Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla la sigue pasando mal en La Liga de España: así le fue a Girona contra Elche

Yaser Asprilla la sigue pasando mal en La Liga de España: así le fue a Girona contra Elche

Este domingo, el equipo de los colombianos, Yaser Asprilla y Jhon Solís, saltó a la cancha en busca de la victoria para alejarse de los puestos de descenso.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Girona perdió 3-0 frente a Elche en LaLiga EA Sports
Girona perdió 3-0 frente a Elche en LaLiga EA Sports
Foto: X/@GironaFC

