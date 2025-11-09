Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y Benfica sufrieron duro golpe: 2-2 con Casa Pia en la Liga de Portugal

Richard Ríos y Benfica sufrieron duro golpe: 2-2 con Casa Pia en la Liga de Portugal

Benfica le sigue dando ventajas al Porto y Sporting de Lisboa. Richard Ríos jugó 90 minutos en el empata con Casa Pia.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en Benfica vs. Casa Pia.
Richard Ríos en Benfica vs. Casa Pia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad