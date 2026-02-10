Síguenos en:
"Antes del fútbol; ayudaba a cargar madera para cocinar, bultos, a desherbar matas en el campo"

"Al principio mi papá me decía que mejor estudiara, que para qué el fútbol. Pero ascendí, no gané mucho jugando, pero ayudaba mis viejitos", confesión de exjugador de Quindío y Santa Fe, entre otros.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 10 de feb, 2026
David 'Cachaza' Hernández, tercero en la parte inferior de izquierda a derecha, también jugó en Deportes Quindío y Deportivo Pasto
David 'Cachaza' Hernández, tercero en la parte inferior de izquierda a derecha, también jugó en Deportes Quindío y Deportivo Pasto
