Una mala para Luis Díaz en Bayern Múnich; perdió pese a sus goles y buenas actuaciones

Luis Díaz ha demostrado su calidad técnica y goleadora al servicio del Bayern Múnich en poco tiempo. El oriundo de Barrancas volvió a reportarse en el tablero, el sábado anterior, en la goleada de los 'bávaros' 5-0 sobre el Hamburgo; sin embargo, el número '14' tuvo una mala noticia pese a otra buena gran presentación.

¿Qué pasó con Díaz Marulanda? A pesar de haber convertido el cuarto gol con el elenco muniqués en el duelo sobre el Hamburgo en el Allianz Arena y completar cuatro tantos y dos asistencias en los cinco partidos que ha disputado desde su llegada al club, no convenció del todo para ser elegido como el mejor jugador del mes de agosto, esto según publicó el propio club y replicado en la red social de 'X' por la cuenta 'Bayern & Germany'.

Luis Díaz en acción de juego con el Bayern Múnich. Foto: X de Bayern Múnich.

'Lucho' compitió por esta distinción con el delantero inglés, Harry Kane, y el francés, Michael Olise. Para sorpresa de muchos, éste último se quedó con los votos de los fanáticos del Bayern Múnich. Aunque, hay que indicar que el exJunior de Barranquilla se impuso en los sufragios al exTottenham y figura de la Selección de Inglaterra.

Así las cosas, en la web oficial del Bayern precisaron que las votaciones se repartieron de la siguiente manera:



1- Michael Olise 41.2%

2- Luis Díaz 18.5%

3- Harry Kane 15.9%

Olise ha sumado tres goles en la misma cantidad de partidos en la Bundesliga más una asistencia, y una anotación en la Copa de Alemania. Mientras que Kane suma cinco 'gritos sagrados' y tres asistencias en lo que va del campeonato alemán. A eso, adicionarle dos tantos en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

¿Qué dijeron en Bayern por la elección de Michel Olise?

"En los primeros cuatro partidos oficiales de la nueva temporada, en agosto, Olise marcó cuatro goles. En el debut en la Bundesliga contra el Leipzig, el número 17 del FCB marcó dos goles, y añadió otro tanto en el partido de copa contra el SV Wehen Wiesbaden como en el encuentro liguero a domicilio contra el Augsburgo. El francés, por tanto, jugó un papel fundamental en el buen comienzo de temporada del Bayern", se leyó en una nota publicada en la página oficial del elenco 'bávaro'.

El Bayern Múnich lidera la tabla en la Bundesliga 2025/2026 con nueve puntos, puntaje perfecto, tras tres jornadas. Ahora, Luis Díaz y compañía se enfocan en su debut en la Champions League contra el Chelsea, este miércoles.