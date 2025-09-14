Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Una mala para Luis Díaz en Bayern Múnich; perdió pese a sus goles y buenas actuaciones

Una mala para Luis Díaz en Bayern Múnich; perdió pese a sus goles y buenas actuaciones

Luis Díaz ha tenido un gran desempeño con el Bayern Múnich desde su llegada; sin embargo, eso no fue suficiente. ¡Entérese lo que pasó con el guajiro!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:52 a. m.
Comparta en:
Luis Díaz (der.) junto a Michel Olise, elegido como el jugador del mes de agosto en Bayern Múnich.
Luis Díaz (der.) junto a Michel Olise, elegido como el jugador del mes de agosto en Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad