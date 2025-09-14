Con James Rodríguez no basta; el "presupuesto del León no compite con los grandes" en Liga MX

Tigres UANL, que jugó 64 minutos con un hombre menos en la cancha, empató el sábado anterior 0-0 con el León del colombiano James Rodríguez, en un duelo de lucha en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Pero tras el mismo sorprendieron unas declaraciones por parte de Eduardo Berizzo, director técnico de las 'fieras'.

El timonel del León habló sin filtros en la rueda de prensa e indicó que la "Liga de México se acomoda", según el poderío económico de los equipos.

"Mire, esta liga... se acomodó según el poderío de los equipos. Hay equipos que fichan y tienen un presupuesto altísimo, y hay otros que competimos, fichamos, encontramos, nos rompemos la cabeza para encontrar a los futbolistas porque no tenemos la capacidad económica de los grandes equipos", sostuvo Eduardo Berizzo en su charla con los medios de comunicación.

James Rodríguez en acción de juego con León frente a Tigres por el Apertura MX. X de @clubleonfc

Publicidad

Y agregó Berizzo: "el León, lo hacen en el segundo vagón, un segundo vagón lleno de deseo e ilusión". Y sobre el partido, precisó que "creo que jugamos mejor cuando estuvimos parejos que con un hombre más. No tuvimos la capacidad para encontrar el ritmo, ellos estuvieron al contragolpe y también pudieron ganar el partido. De verdad que valoramos el punto, nos quedamos con la sensación de que debimos jugar mejor".

🗣 Eduardo Berizzo habló claro sobre la realidad económica de la #LigaMX.



Reconoció que #León no tiene el presupuesto de los grandes, pero compite con deseo y convicción: “Nos rompemos la cabeza para encontrar futbolistas, con ilusión de competir”.



📹 @MariferIbanezP pic.twitter.com/IyvOtujYM4 — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) September 14, 2025

Así se presentó el partido de Tigres vs. León

En la octava fecha, Tigres perdió a Juan José Purata en el minuto 26, a pesar de lo cual el equipo tuvo dominio de la pelota y creó las mejores jugadas de gol, con protagonismo de los argentinos Ángel Correa y Juan Brunetta.

Publicidad

Los minutos finales del encuentro fueron emotivos. Correa falló con un remate de cabeza en el área y en el 94 Iván Moreno dejó ir el gol para León.

La igualada subió a Tigres al cuarto lugar con 14 unidades y León aparece décimo, con 11 puntos.

Un par de horas antes, el uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penalti para darle al Cruz Azul una victoria por 0-1 sobre Pachuca, que subió al equipo del entrenador argentino Nicolás Larcamón en el liderato del Apertura.

Cruz Azul llegó a seis triunfos, con dos empates y 20 puntos, dos encima del Monterrey del español Sergio Ramos, que juega este domingo. El Pachuca ocupa el sexto lugar con 13 unidades.

Publicidad

En otro encuentro de este sábado, el Santos Laguna empató 2-2 en el estadio del Atlas. El Monterrey, por su parte, visitará este domingo al Querétaro, obligado a ganar para recuperar el liderato, y San Luis recibirá a los 'Xolos' de Tijuana.