Exjugador del Arsenal y Atlético de Madrid en escándalo; acusado por cinco casos de abuso sexual

El exjugador del Arsenal, Thomas Partey, ha sido acusado de cinco cargos de violación y otro de agresión sexual por la Fiscalía de la corona británica (CPS, por sus siglas en inglés), informaron medios locales este viernes 4 de julio.

Según reportó 'Sky News', los cargos de violación y agresión sexual, presentados por tres mujeres, se refieren a hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022.

Más detalles de este caso que involucra al exfutbolista de los 'gunners'

Jaswant Narwal, de la fiscalía, aseguró que se ha autorizado la acusación contra Thomas Partey después de una "cuidadosa investigación de las pruebas recabadas".

Thomas Partey ha sido acusado de cinco cargos de violación. AFP

"Nuestros oficiales han trabajado con los agentes de la Policía Metropolitana que han llevado a cabo la investigación para revisar las pruebas y tomar las medidas pertinentes. Recordamos a todo el mundo que mientras los procedimientos criminales estén en activo, el acusado tiene el derecho a un juicio justo. Sabemos que este caso tendrá un importante interés público, pero es absolutamente vital que no haya informaciones o comentarios que puedan perjudicar estos procedimientos", añadió Narwal.

¿En qué epoca jugó en los 'gunners'?

Partey, de 32 años, llegó al Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid a cambio de 50 millones de euros y ha sido un titular habitual en el equipo.

La investigación se ha llevado a cabo en los últimos dos años y medio y la acusación se ha hecho pública tres días después de que Partey acabara su relación contractual con el Arsenal el pasado 1 de julio.

El club 'gunner' estuvo en conversaciones con el jugador africano para una posible renovación, pero no llegaron a un acuerdo.

En 2022, el diario británico 'The Telegraph' informó de que un futbolista de la Premier League estaba siendo investigado por delitos sexuales, pero la ley británica estipula que hasta que no hay una acusación formal no se puede mencionar en medios al investigado.