Fabián Bustos, autocrítico en Millonarios; “No me sentí identificado con el equipo, pido disculpas”

El chileno O'Higgins se puso líder del Grupo C tras vencer 2-0 en Rancagua a Millonarios de Colombia, que tuvo 20 minutos en cancha a su estrella Radamel Falcao García, mientras que Sao Paulo derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Boston River en su visita a Montevideo.

El Capo de Provincia hizo ver muy tibio al equipo bogotano, que fue sorprendido desde el inicio con el gol de Arnaldo Castillo (12'), y tras la expulsión de Jorge Arias (67') vio vencer su valla nuevamente a los 83', cuando Francisco González remató en soledad un centro desde la izquierda.



Fabián Bustos y la derrota de Millonarios en Copa Sudamericana

El entrenador argentino habló en rueda de prensa sobre la dura caída en territorio chileno, mostrándose autocrítico afirmando que "yo hoy no me sentí identificado con el equipo hoy, seguramente el hincha tampoco", agregando que "estamos equivocando el camino de ser el equipo que fuimos y a este nivel la intensidad es superior", dejando saber que en los torneos internacionales la exigencia es máxima con cualquier rival.

Aunque señaló que no se quería "excusar" por el arbitraje por la expulsión de Jorge Arias, mencionó que "esa misma falta del primer gol la cobró dos veces en la mitad de la cancha. Hay falta, después si es grande o chica, lo cambia todo. No quiero excusarme en el arbitraje, no jugamos bien, regalamos 20 minutos", mencionado además que "once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas".

Para terminar, sobre el rendimiento de Millonarios, enfatizó en que "entramos los primeros 20 minutos muy 'light', perdíamos los duelos. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo tiempo estuvimos mejor. No es el partido que queríamos. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar".



O'Higgins vs Millonarios, por Copa Sudamericana 2026 - Foto: AFP

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Otro de los que habló sobre la derrota con O'Higgins fue la máxima figura de los 'embajadores', Falcao García, quien afirmó lo siguiente: "Yo creo que tenemos que volver a las bases, lo que hace un mes y medio nos llevó a superar un comienzo de año difícil (...) Jugar una copa internacional con el equipo del que soy hincha es algo que quiero disfrutar".

En simultáneo, a Sao Paulo le bastó con una genialidad del paraguayo Damián Bobadilla (63'), que limpió a un defensor y cruzó un zurdazo inatajable, para vencer por la mínima al Sastre en un estadio Centenario prácticamente vacío y bajo un terrible aguacero.

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La jornada del martes terminaba con el peruano Alianza Atlético midiéndose ante Tigre de Argentina por el Grupo A.