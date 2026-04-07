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Gol Caracol  / Fabián Bustos, autocrítico en Millonarios; “No me sentí identificado con el equipo, pido disculpas”

Fabián Bustos, autocrítico en Millonarios; “No me sentí identificado con el equipo, pido disculpas”

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, no dudó en detallar el bajo nivel de sus dirigidos en el partido de la fecha 1 de la Copa Sudamericana, en Chile, contra O'Higgins.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

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