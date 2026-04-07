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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América de Cali es grande por los Rodríguez; el hincha siempre les agradece"

"América de Cali es grande por los Rodríguez; el hincha siempre les agradece"

Tulio Gómez, quien es el máximo accionista del cuadro 'escarlata', otorgó polémicas declaraciones sobre América, que ya han dado de qué hablar en las redes sociales.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Foto: Colprensa.

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