"América de Cali es grande por los Rodríguez; el hincha siempre les agradece"

A horas de que América de Cali debute en la Copa Sudamericana; su máximo accionista, que es Tulio Gómez, dio polémicas declaraciones que ya han dado de que hablar en las redes sociales; especialmente para la hinchada ‘escarlata’.

Y es que, el dirigente, quien habló para ‘Zona Libre de Humo’, se refirió a la actualidad financiera y deportiva de la institución vallecaucana, dejando claro que su éxito y grandeza no ha sido de siempre; más bien, data a las inversiones económicas de los Rodríguez Orejuela, que se vieron reflejadas en títulos, triunfos y más.

Esto, así como lo expresó Tulio Gómez, quien también envió sus más sinceros agradecimientos a los narcotraficantes, relacionados con el Cartel de Cali. No obstante, el máximo accionista de los ‘escarlatas’ también dejó claro que su gestión no se puede comparar con la hecha por los Rodríguez Orejuela, ya que son tiempos y economías diferentes.

Tulio Gómez, dueño del América de Cali. COLPRENSA

“Quiero aclarar algo. Para nadie es un secreto que el América de Cali hoy es grande por los Rodríguez; yo conocí al América en los años 70, cuando se decía que jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero el América es hoy grande por los Rodríguez y nosotros nunca vamos a competir con ellos. Los hinchas americanos, siempre le agradecemos a los Rodríguez que dejaron al equipo muy alto, pero competir con ellos no”, afirmó Tulio Gómez, en el programa anteriormente mencionado.



Sumado a eso, el dirigente rojo confesó “nunca haber tenido contacto con ellos, aunque les agradece por todo lo que hicieron y le dieron al club en su momento”.

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Esto no es todo respecto al tema, pues, cabe destacar que incluso, la presidenta de América se refirió al tema de los narcotraficantes, haciendo un llamado a que esa época hace parte del pasado del club y hay que construir la historia del equipo, con base en el ahora y esta nueva administración.

“Si el mundo América algún día entiende, porque es algo que siento que no han podido entender; y es que los Rodríguez ya no están, que el equipo necesita vender boletas, vender camisetas, necesita patrocinio. Cada vez que hacemos 2x1 o 3x1, se venden 2000 boletas y entran 20.000 personas al estadio. Estamos en ese proceso de volver a invitar a la gente”, dijo Marcela Gómez en la Asamblea de la semana pasada.



¿América está en venta? ¿Habrá nuevos dueños?

Según la información que complementó el periodista Juan Carlos Cortés, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’; hay rumores de una posible venta en el conjunto ‘escarlata’. Sin embargo, no hay alguna información oficial hasta el momento.

América de Cali festeja su aniversario número 99. Fotos: Colprensa

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“Respecto a la venta se escuchan una cantidad de cosas, tras pasillos, que ya hay unas negociaciones avanzadas, que el club está vendido, pero realmente no se conocen documentos, ni cosas que estén firmadas y mucho menos del comprador. Estamos a la espera de algo más oficial”, informó el periodista.